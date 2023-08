LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: Jonathan Milan all’attacco nell’inseguimento individuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-olimpica con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Dopo aver sbloccato il medagliere, gli azzurri non vogliono fermarsi e vanno a caccia di altri successi. Oggi è il giorno dell’Omnium maschile e dell’inseguimento individuale maschile dove, tra gli uomini da battere, c’è Jonathan Milan.

Mattinata intensa con l’avvio dedicato alla qualificazione dell’inseguimento individuale maschile: al via ci sono ben quattro azzurri, Filippo Ganna, Jonathan Milan che puntano ad un posto nella finale per l’oro, in programma in serata, Manlio Moro e Niccolò Galli. Si prosegue con i quarti di finale del keirin femminile e i quarti di finale della velocità maschile che si preannunciano molto spettacolari. A chiudere la sessione pomeridiana la scratch race dell’Omnium con Elia Viviani che cercherà subito di posizionarsi bene per lanciare il difficile assalto al podio.

Nella sessione serale sono in programma le semifinali del keirin donne, la tempo race dell’omnium maschile, la gara ad eliminazione femminile con Letizia Paternoster che può dire la sua in chiave podio, le finali dell’inseguimento individuale maschile, la gara ad eliminazione dell’omnium maschile, la finale del keirin femminile e la corsa a punti dell’omnium maschile a concludere un programma davvero ricchissimo con buone occasioni di medaglia per l’Italia.

La sessione mattutina scatterà alle 11.20, quella serale alle 19.10.

