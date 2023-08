LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: nuovo capitolo della sfida Acosta-Arbolino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Gran Bretagna 2023, valevole come ottavo atto del Motomondiale di Moto2. Sull’insidioso circuito di Silverstone, i riflettori saranno chiaramente puntati sui i due grandi rivali di questa stagione: Tony Arbolino e Pedro Acosta, entrambi a caccia della vittoria.

Il pilota italiano in forza al team Marc Vds è ancora leader del Campionato con uno scarto di appena otto punti, ma in questo weekend ha dimostrato un passo altalenante. Dopo una sessione di prove libere insufficiente, dove è stato costretto a partire poi dalla Q1, Tony è salito di colpi nella giornata di ieri, rendendo bene sul bagnato accomodandosi al quarto posto nelle qualifiche.

Il talento ella Red Bull KTM Ajo invece ha dimostrato uno stato di forma davvero impressionante, sfoggiando una grande confidenza in qualsiasi condizione, strappando la pole position fermando il cronometro in 2’16″953, ben sette decimi più rispetto al connazionale Fermin Aldeguer. Terzo poi l’olandese Zonta Van den Goorbergh, grande sorpresa di questo fine settimana.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte eccezionalmente alle ore 15:30. Buon divertimento!

