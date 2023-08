LIVE Austria-Italia, Europei football americano 2023 in DIRETTA: alle 17.00 la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dei Campionati Europei 2023 di football americano che vedrà opposte Austria e Italia. Un appuntamento di capitale importanza per il Blue Team che cercherà l’impresa in trasferta per andare a giocare l’atto finale della manifestazione continentale.

Gli azzurri, campioni in carica a livello europeo, sono pronti per la super sfida del Tivoli Stadion di Innsbruck che prenderà il via alle ore 17.00. La vincente di questo incontro se la vedrà poi nel mese di ottobre contro la Finlandia per il titolo. Gli scandinavi, infatti, hanno superato nettamente la Svezia nell’altra semifinale con il punteggio di 33-14.

La formazione allenata dal coach Davide Giuliano, dopo aver superato con il punteggio di 28-23 la Gran Bretagna nel primo incontro della manifestazione, è cambiata in maniera profonda rispetto al titolo del 2021, ma ha tutte le capacità per tentare l’impresa in terra austriaca, condotti dal quarterback dei Seamen Milano, Luke Zahradka.

Austria-Italia, semifinale dei Campionati Europei 2023 di football americano prenderà il via alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della partita. Buon divertimento!

