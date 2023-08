Ordine d’arrivo MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: Bagnaia 2°, allunga nel Mondiale. Bezzecchi cade, Espargarò super

Oggi pomeriggio si è disputato il GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avvincente in terra britannica.

Nella prima parte del Gran Premio si è gareggiato sull’asciutto, dopo che ieri i piloti avevano dovuto fare i conti con il bagnato. La pioggia però ha iniziato a fare capolino quando mancavano otto giri al termine e sono cambiate le carte in tavola. Aleix Espargarò ha vinto il GP di Gran Bretagna in sella alla sua Aprilia: lo spagnolo si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa e a metà dell’ultimo giro ha operato uno splendido sorpasso risolutore nei confronti di Francesco Bagnaia.

Il ribattezzato Pecco aveva inscenato un duello rusticano con Marco Bezzecchi, ma quest’ultimo è caduto quando mancavano 15 giri al termine, sbagliando totalmente una frenata e finendo malamente nella ghiaia. Bagnaia ha poi dovuto battagliare con lo scatenato Aleix Espargarò. Gli ultimi tre giri, sotto una pioggia sempre più insistente, sono stati particolarmente palpitanti e il Campione del Mondo si è dovuto arrendere nella tornata conclusiva.

Francesco Bagnaia ha comunque allungato in testa alla classifica generale, visto che Bezzecchi è caduto e Jorge Martin si è dovuto accontentare della sesta posizione con la Ducati del Team Pramac. Brad Binder ha completato il podio, esultando con una tonica KTM davanti alla Aprilia clienti di Miguel Oliveira e all’altra ufficiale di Noale guidata da Maverick Vinales.

Sesto posto di Jorge Martin davanti a Luca Marini (Ducati Mooney VR46), all’altra KTM di Jack Miller e alla seconda Ducati Pramac di Johann Zarco. Fabio Quartararo mesto 15mo con la Yamaha, si sono ritirati Enea Bastianini, Marc Marquez e Alex Marquez. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Silverstone.

ORDINE ARRIVO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1. Aleix Espargarò (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Brad Binder (KTM)

4. Miguel Oliveira (Aprilia)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Jack Miller (KTM)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Augusto Fernandez (KTM)

12. Pol Espargarò (KTM)

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Iker Lecuona (Honda)

Rit. Enea Bastianini (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

