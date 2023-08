MotoGP, Aleix Espargarò: “Una vittoria pazzesca! Gli ultimi giri con la pioggia sono stati durissimi”

Aleix Espargarò è al settimo cielo dopo aver centrato il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Silverstone il portacolori del team Aprilia ha saputo attendere il momento giusto per attaccare Francesco Bagnaia e, quando lo ha fatto, non ha lasciato scampo al campione del mondo.

Il pilota spagnolo ha preceduto il ducatista per appena 215 millesimi, quindi sul podio sale anche Brad Binder che ha chiuso a 680. Quarto Miguel Oliveira a a 750, mentre quinti chiude Vinales a 2.1. Sesto Jorge Martin a 7.9, settimo Luca Marini a 9.0, quindi ottavo Jack Miller a 9.2 davanti a Johann Zarco nono a 9.9 e Raul Fernandez decimo a 19.9. Non concludono la gara Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Enea Bastianini, mentre Fabio Quartararo è solamente 15° alle spalle di Franco Morbidelli.

Al termine della gara inglese Aleix Espargarò racconta le sue emozioni per il suo secondo successo in MotoGP, nel corso delle interviste di rito. “Una gara davvero pazzesca! Anche se partivo indietro nello schieramento mi sentivo invincibile, una di quelle giornate nelle quali ti rendi conto di poter fare di tutto. La moto era eccezionale, veloce, stabile e con tanto grip”.

Il pilota catalano prosegue nel suo racconto con il sorriso stampato sulle labbra: “Quando ha iniziato a piovere volevo provare a passare Bagnaia e scappare, ma non ci sono riuscito perchè Pecco andava forte anche in quelle condizioni. A quel punto ho cercato di gestire e dare il tutto per tutto nel corso dell’ultimo giro. Ci sono riuscito ma vi assicuro che non è stato facile, gli ultimi giri sono stati durissimi, era molto scivoloso e se forzavi un attimo era davvero rischioso”.

Foto: LiveMedia//CordonPress