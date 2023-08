MotoGP, quando la prossima gara? GP Austria 2023: programma, orari, tv, calendario 18-20 agosto

Il Motomondiale ha archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna, ma guarda già al prossimo futuro. Nella settimana ventura non sono programmati impegni agonistici, ma si tornerà in azione domenica 20 agosto a Spielberg, dove andrà in scena il Gran Premio d’Austria, tramutatosi in un contesto familiare per il Motomondiale.

Non potrebbe essere altrimenti. Ktm è austriaca ed è fortemente impegnata nel campionato iridato. Sia in MotoGP che in Moto3. Non solo in prima persona, bensì anche con marchi satellite (GasGas e Husqvarna appartengono al Pierer Group, dunque sono sotto il controllo della Casa di Mattighofen). Inoltre Red Bull, oltre a essere proprietaria dell’autodromo, investe pesantemente sul piano delle sponsorizzazioni.

Quello austriaco è un tracciato stop&go, storicamente favorevole alla Ducati, che tra GP d’Austria e di Stiria ha vinto ben 7 delle 9 gare iridate disputatesi dal 2016 al 2022. Peraltro, le due competizioni sfuggite alla Casa di Borgo Panigale sono state caratterizzate da pesanti imprevisti (bandiera rossa per il rogo della Yamaha di Maverick Viñales e un violento acquazzone). In entrambi i casi ha primeggiato la padrona di casa Ktm. Cosa accadrà nel Gran Premio di Austria 2023? Per scoprirlo bisognerà essere in loco o seguirlo in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Austria. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint race e al GP, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato. Viceversa, il Gran Premio della domenica sarà proposto integralmente in differita. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro delle prove libere e dei warm-up.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e Sprint, oltre alla differita del GP saranno disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP AUSTRIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 18 AGOSTO

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 19 AGOSTO

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

