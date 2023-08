LIVE Sinner-Monfils, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: l’altoatesino va a caccia della semifinale nella notte italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gael Monfils, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Toronto. Sul Centrale del prestigioso torneo canadese, l’altoatesino va a caccia della semifinale, affrontando l’esperto tennista francese, tra le sorprese di questo evento.

Monfils, infatti, è tornato a far vedere la sua classe nel corso del 1000 e la vittoria nel secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 ATP) è significativa in questo. Sinner, dal canto suo, ha avuto un secondo round impegnativo contro Matteo Berrettini e poi ha potuto sfruttare il ritiro dello scozzese Andy Murray, che non ha potuto giocare negli ottavi di finale per un problema fisico.

Sarà interessante capire se sarà o meno un vantaggio per Jannik arrivare alla partita contro il francese senza aver disputato la partita contro Murray, considerando che quest’ultima avrebbe potuto dargli un parametro sulle condizioni ambientali. La partita tra l’italiano e Gael, infatti, si disputerà nella serata canadese e di conseguenza nella notte italiana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Gael Monfils, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la seconda/ultima della sessione serale, il cui inizio è alle 01.00 italiane di sabato 12 agosto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse