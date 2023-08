Sinner può guadagnare 2 posizioni nel ranking ATP a Toronto: le proiezioni in vista di Paul

Il successo ottenuto nell’ultimo quarto di finale del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis permette a Jannik Sinner di portare a 360 il bottino di punti incamerati da inizio settimana, con l’azzurro che in questo modo puntella l’ottava posizione nel ranking ATP, la quale, se difesa anche al termine del Masters 1000 di Cincinnati, permetterebbe all’azzurro di evitare agli US Open i primi 4 della classifica fino ai quarti.

Sinner lunedì 7 agosto era 8° nel ranking ATP con 3815 punti, ma grazie all’ingresso in semifinale ha già portato il proprio bottino a quota 4085, pur non guadagnando posizioni: il piazzamento verrebbe confermato anche in caso di successo nel penultimo atto contro lo lo statunitense Tommy Paul, che però per l’azzurro significherebbe il raggiungimento di quota 4325.

Per migliorare il proprio piazzamento nel ranking ATP, infine, l’azzurro deve obbligatoriamente vincere il torneo, caso in cui salirebbe a quota 4725, che varrebbe il 6° posto, con il doppio sorpasso ai danni del russo Andrey Rublev e del norvegese Casper Ruud.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 90 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 360).

Ranking con il passaggio in semifinale: 4085 punti, 8° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4325 punti, 8° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4725 punti, 6° posto. Sorpasso su Andrey Rublev e Casper Ruud.

