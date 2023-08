Sinner-Paul oggi in tv: orario preciso, programma, streaming ATP Toronto 2023

Nella seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2023 di tennis, in programma oggi, sabato 12 agosto, la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà lo statunitense Tommy Paul, numero 12 del seeding.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima dell’1.30 ora italiana. Si tratterà del terzo confronto tra i due, che sono sull’1-1 nei precedenti, ma sarà la prima volta sul cemento: Sinner ha vinto sulla terra, Paul sull’erba.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Paul in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Tommy Paul.

CALENDARIO SINNER-MONFILS ATP TORONTO 2023

Sabato 12 agosto – Center Court

Dalle ore 18.30 italiane

Marcel Granollers/Horacio Zeballos-Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer

Non prima delle ore 20.30 italiane

Alejandro Davidovich Fokina-Alex de Minaur

Non prima delle ore 24.00 italiane

Kevin Krawietz/Tim Puetz-Rajeev Ram/Joe Salisbury

Non prima delle ore 01.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 7)-Tommy Paul (Stati Uniti, 12) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-PAUL ATP TORONTO 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse