Jannik Sinner scavalca Tsitsipas nella classifica ATP Race ed è sempre più top5!

Altra vittoria ed altra posizione guadagnata da Jannik Sinner nella Race ATP: l’approdo in semifinale nel tabellone di singolare maschile del torneo di Toronto 2023 consegna all’azzurro nel complesso 360 punti, mentre l’ingresso in semifinale ne varrebbe 600 in tutto e la vittoria nel torneo 1000 totali.

Jannik Sinner sale così al quarto posto della Race ATP, a quota 3535, avendo scavalcato grazie al successo odierno il greco Stefanos Tsitsipas, ora quinto a quota 3435, mentre rispetto ad inizio settimana le posizioni guadagnate sono due, in quanto era già arrivato ieri con l’ingresso ai quarti il sorpasso sul russo Andrey Rublev.

I punti in palio in stagione sono ancora molti, ma dato che alle Finals si qualificano i primi 7 della Race e poi anche l’ottavo, qualora non vi sia un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, il vantaggio di Sinner di 940 punti sull’ottavo e di 1065 sul nono potrebbe quasi far considerare chiuso il discorso già ora per l’azzurro.

Inoltre, come ricordato in apertura, Sinner potrebbe incrementare ulteriormente questo margine sugli inseguitori: pur non potendo andare oltre il 4° posto anche in caso di successo nel torneo, l’azzurro potrebbe salire a 3775 vincendo la semifinale ed a 4175 con l’affermazione in finale.

ATP RACE LIVE AL 12 AGOSTO

1 Carlos Alcaraz 6855

2 Novak Djokovic 5945

3 Daniil Medvedev 5300

4 Jannik Sinner 3535

5 Stefanos Tsitsipas 3435

6 Andrey Rublev 3270

7 Holger Rune 3035

8 Casper Ruud 2595

9 Taylor Fritz 2470

10 Alexander Zverev 2310

RACE ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Race lunedì 7 agosto: 3175, 6° posto.

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto 2023 (360 fino a questo momento).

Ranking con il passaggio in semifinale: 3535 punti, 4° posto. (Sorpasso su Stefanos Tsitsipas, mentre Andrey Rublev era già stato superato dopo il passaggio ai quarti)

Ranking dopo il passaggio in finale: 3775 punti, 4° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4175 punti, 4° posto.

Foto: LaPresse