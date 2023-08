LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ferrand-Prévot è per la quinta volta campionessa del mondo. Berta giunge settima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.30 per la gara maschile.

13.58 Quinta posizione per Alessandra Keller, poi Evie Richards e settima Martina Berta con il crono di 1:28.24. Ventesima Greta Seiwald e venticinquesima Chiara Teocchi.

13.57 Bronzo che arriva per Puck Pieterse, Mona Mitterwallner si deve accontentare della quarta posizione.

13.56 Pieterse in discesa ha ripreso e passato Mitterwallner! Ora è durissima per l’austriaca concludere sul podio. Intanto Lecomte è d’argento, il primo a livello élite.

13.55 PAULINE FERRAND-PREVOT REGINA PER LA QUINTA VOLTA! E’ CAMPIONESSA DEL MONDO XCO! Tempo di 1:24.14.

13.53 Ancora aperta la lotta per il podio: Mitterwallner ha quattro secondi di vantaggio, ma Pieterse resta vicina.

13.52 Fantastica la gestione di Lecomte che non è mai affondata dopo esser stata ripresa da Ferrand-Prévot: la sua seconda posizione non è mai stata in dubbio.

13.51 Rimane ottima la prova di Martina Berta che sta difendendo alla grande la settima posizione: davanti le atlete sono andate troppo forte.

13.50 Mitterwallner se ne va! L’austriaca sfrutta le sue doti da scalatrice e parte nel tratto più duro del tracciato.

13.48 Sta dando tutto in questa fase Mona Mitterwallner, ma stringe i denti Puck Pieterse e rimane in scia.

13.46 Keller si è staccata da Mitterwallner e Pieterse: solo questa coppia si giocherà la medaglia di bronzo!

13.44 Lecomte nell’ultimo segmento ha reagito: il distacco da Ferrand-Prévot rimane di poco superiore al minuto.

13.43 Suona la campana: inizia l’ultimo giro per Pauline Ferrand-Prévot!

13.42 Mitterwallner adesso si è messa in terza posizione, ma Pieterse non ci sta a mollare.

13.40 Ormai Pauline Ferrand-Prévot sta facendo gara a parte: vantaggio su Lecomte che ha superato il minuto.

13.39 Berta è in settima posizione a 3’20” dalla testa: un piazzamento che sarebbe il suo migliore in un Mondiale.

13.38 Gara davvero in grande progresso dell’austriaca che è la favorita attualmente per la medaglia di bronzo.

13.37 Keller è in difficoltà: la svizzera perde contatto nei confronti di Pieterse e Mitterwallner.

13.36 Adesso Martina Berta deve vedersi alle spalle: Gibson sta andando all’attacco della sua settima posizione.

13.34 Mitterwallner si è riportata quasi sulla ruota di Keller e Pieterse: appena cinque secondi il gap.

13.33 Lecomte transita a 57 secondi: si sta gestendo bene la transalpina che vede sempre più concreta la possibilità di medaglia d’argento.

13.32 Chiude anche il quinto giro dei sette previsti Pauline Ferrand-Prévot con il tempo di 1:00.44.

13.30 Mitterwallner supera Richards per la quinta posizione e ora si mette a caccia della quarta piazza di Pieterse.

13.29 50 secondi di vantaggio per Ferrand-Prévot alla metà del quinto giro: condizione davvero debordante per la campionessa del mondo in carica.

13.28 Condizioni del tracciato davvero buone: nessun problema meccanico, nessuna caduta nonostante il bagnato.

13.26 Mitterwallner vede ora Richards: l’austriaca ha il punto di riferimento per la quinta posizione.

13.25 Per Ferrand-Prévot potrebbe essere il secondo oro di fila ai Mondiali nel cross-country dopo quello dei Mondiali di Les Gets dello scorso anno.

13.23 Mitterwallner che potrebbe provare a rientrare sul gruppo per il podio, poiché dista solo una quindicina di secondi.

13.21 Berta ora è decisamente staccata rispetto alla sesta posizione di Mitterwallner: 34 secondi.

13.19 Conclude anche il quarto giro Ferrand-Prévot: a meno di un crollo improvviso anche questo titolo mondiale dovrebbe essere suo.

13.18 Davvero una lottatrice la svizzera Keller che in precedenza sembrava in difficoltà sul ritmo di Pieterse e adesso l’ha staccata.

13.16 E’ calato il ritmo di Martina Berta che ora è settima e si è staccata da Mitterwallner.

13.14 Keller sta venendo fuori alla grande alla distanza: la svizzera adesso ha staccato Richards e Pieterse in ottica podio.

13.12 In questa fase è aumentato il ritmo di Ferrand-Prévot che amplia il suo margine intermedio dopo intermedio.

13.11 Martina Berta occupa sempre la sesta posizione ed è stata raggiunta dall’austriaca Mona Mitterwallner.

13.10 Si conclude anche il terzo giro: Ferrand-Prévot nella parte finale di questa tornata ha rosicchiato quattro secondi rispetto a Lecomte.

13.08 Buonissima gara disputata finora anche da Greta Seiwald, tredicesima davanti a una big come Jolanda Neff.

13.06 Lecomte continua a tenere botta: 23 secondi il gap rispetto a Ferrand-Prévot. Ancora la gara è lunga e tante cose possono succedere.

13.05 Richards è rientrata in lotta per la terza posizione: è a ruota di Keller e Pieterse.

13.04 Rilancia la bicicletta Pauline Ferrand-Prévot: sta guidando alla grande, ha già tracciato un solco impressionante su tutte le avversarie.

13.02 Martina Berta purtroppo in questa fase della gara si è ritrovata da sola in sesta posizione e non ha grossi punti di riferimento.

13.00 Vantaggio di Ferrand-Prévot che sale a 24 secondi nei confronti di Lecomte. Adesso in terza posizione c’è Keller, staccata di 53 secondi dalla testa.

12.59 Keller sta facendo fatica a rimanere attaccata a Pieterse: la svizzera in qualche modo sta comunque riuscendo a tenere.

12.57 Berta passa in sesta posizione a 52 secondi da Ferrand-Prévot: il podio dista 19 secondi. In terza piazza attualmente c’è Puck Pieterse.

12.55 Tantissimi punti tecnici, gara veramente tosta per le ragazze: termina ora il secondo giro e Ferrand-Prévot sta provando ad “uccidere” questo Mondiale.

12.54 Divario di dieci secondi: dietro alla coppia di testa ci sono Pieterse, Keller, Richards e Berta.

12.52 Lecomte sta riuscendo a rimanere vicina a Ferrand-Prévot, provando a rimanere in agguato nell’eventualità di un errore della diretta rivale.

12.51 Le altre due azzurre si sono staccate: Greta Seiwald è quattordicesima, Giada Specia sedicesima.

12.49 In difficoltà purtroppo in questa fase Martina Berta che è ora in quinta posizione staccata di una decina di secondi dal podio.

12.48 FERRAND-PREVOT ATTACCA! Pauline crea già un gap: adesso Lecomte non deve farsi prendere dalla frenesia, ma deve gestirsi per prendere la medaglia.

12.47 Sta lottando per il podio Martina Berta che è attaccata al treno che porta alla terza posizione.

12.46 Terminato il primo giro e adesso Ferrand-Prévot si mette davanti alla connazionale Lecomte.

12.45 Ritmo di Ferrand-Prévot che è notevolmente aumentato: cinque secondi di svantaggio nei confronti di Lecomte.

12.43 Berta in questo momento ha perso qualche metro nei confronti di Keller, Pieterse e Ferrand-Prévot.

12.42 Aumenta sempre di più il vantaggio di Lecomte: 15 secondi il margine sul gruppo all’inseguimento.

12.40 Martina Berta ha staccato Alessandra Keller e prova a tornare sotto a Puck Pieterse per la seconda posizione.

12.39 E’ un momento decisivo anche per le ambizioni di Ferrand-Prévot che è già staccata di una quindicina di secondi nei confronti della connazionale.

12.38 Loana Lecomte se ne va in solitaria! Condizione strabordante per la francese che sta pedalando veramente alla grande.

12.37 La prima inseguitrice è la svizzera Alessandra Keller seguita a stretto giro di posta da Martina Berta e Evie Richards.

12.35 Pieterse e Lecomte fanno un piccolo buco: è la prima fuga di questa giornata.

12.33 Molto bene Giada Specia che ha preso la ruota di Martina Berta per rimanere agganciata al treno al comando.

12.32 Lecomte si occupa di dettare il ritmo in questo inizio gara: la francese mostra la volontà di fare gara di testa.

12.31 Martina Berta è partita in maniera molto scaltra e si è portata subito nelle prime posizioni.

12.30 COMINCIA LA PROVA ELITE AL FEMMINILE! Inizia lo spettacolo nella Glentress Forest.

12.27 Nel frattempo vi ricordiamo che alle 12.30 è in partenza la prova in strada degli under 23 al maschile: potete seguire con noi anche questo evento in questa giornata ricca di ciclismo.

12.24 A stretto contatto ci sono la svizzera Puck Pieterse e la francese Loana Lecomte, ma occhio anche a Evie Richards e Jolanda Neff che partiranno davanti e possono far parte del treno di testa.

12.21 La favorita principale è Pauline Ferrand-Prévot, sei volte medaglia d’oro ai Mondiali e quest’anno già prima nello short track del cross-country.

12.18 Salti doppi, tripli, drop: sarà una pista molto tecnica, resa ancora più complicata dal bagnato. Lo spettacolo è annunciato su questo percorso: ci sarà grande selezione.

12.15 L’Italia concentra le proprie speranze in Martina Berta: la campionessa italiana vuole stupire, partirà davanti e cercherà di rimanere con le migliori per giocarsi le sue chance.

12.12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile del cross-country nell’ambito dei Mondiali 2023 di mountain bike.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile dei Mondiali di mountain bike 2023 in quel di Glasgow (Gran Bretagna). Ultima giornata per quanto riguarda le due ruote sullo sterrato e arriva il piatto forte di questa rassegna globale.

Si parte alle 12.30 ora italiana con la prova femminile: le prove di cross country si svolgono all’interno della Glentress Forest. Prima parte che sarà piena di sali e scendi piuttosto impegnativi. Dopo la salita ci sarà una discesa che prevedrà dei salti complicati da affrontare e una sezione con le rocce. Poco prima del passaggio sul traguardo un’altra salita per “spezzare le gambe” alle atlete.

La favorita principale appare essere la francese Pauline Ferrand-Prévot: sei medaglie d’oro in carriera ai Mondiali di mountain bike, vuole ulteriormente arricchire il proprio palmares. A stretto contatto ci sono la svizzera Puck Pieterse e la francese Loana Lecomte, ma occhio anche a Evie Richards e Jolanda Neff che partiranno davanti. Dalle primissime griglie scatterà anche Martina Berta, la principale italiana che può puntare a un gran risultato. Difficile aspettarsi qualcosa di grande da Giada Specia, Greta Seiwald e Chiara Teocchi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova élite femminile cross-country dei Mondiali di mountain bike 2023 in quel di Glasgow (Gran Bretagna). Si parte alle 12.30. Buon divertimento.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini