ATP Toronto, Jannik Sinner piega un coriaceo Monfils e vola in semifinale (senza Alcaraz!)

Jannik Siner vola in semifinale nel tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023: l’azzurro, numero 7 del seeding, piega in tre set il transalpino Gael Monfils, nel main draw grazie al ranking protetto, con lo score di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 24 minuti, ed affronterà nel penultimo atto, programmato non prima dell’1.30 della prossima notte italiana, lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 12 e giustiziere dell’iberico Carlos Alcaraz ai quarti.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti: va ai vantaggi soltanto il primo gioco, in cui Sinner tiene il servizio senza concedere palle break. L’unico break point di tutto il parziale lo concede Monfils proprio nel decimo game, quando sul 4-5 va a servire per rimanere in partita: l’azzurro è cinico e sfrutta l’occasione chiudendo sul 6-4 dopo 46 minuti di gioco.

Nella seconda frazione il primo ad allungare è ancora Sinner, che sfrutta la palla break concessa dal transalpino nel quarto game e scappa sul 3-1. Sembra il preludio all’epilogo ed invece Monfils si trasforma, vincendo sette punti di fila e centrando il 3-3. L’azzurro tiene la battuta nel settimo gioco, ma il transalpino dal 3-4 30-30 vince 10 degli ultimi 11 punti giocati e restituisce il 6-4 in 48 minuti.

La partita decisiva ricalca inizialmente il set precedente, con Sinner che opera il break ai vantaggi nel quarto game, ma questa volta non c’è l’immediato controbreak del transalpino e Sinner vola sul 4-1. Il francese prova a restare in scia, ma l’azzurro non concede occasioni di rientro a Monfils e così può andare a chiudere sul 6-3 dopo 50 minuti di gioco, approdando in semifinale.

Le statistiche rimarcano l’equilibrio visto in campo: Sinner vince 89 punti contro gli 87 di Monfils ed entrambi i tennisti sono in positivo nel saldo vincenti-gratuiti: l’azzurro chiude con 23-11, il transalpino con 32-16. Sinner ottiene l’82% di punti con la prima in campo, servita con successo, però, soltanto il 49% delle volte, mentre con la seconda si attesta al 47% di punti vinti. A nulla servono a Monfils 19 ace, a fronte di 5 doppi falli.

Foto: LaPresse