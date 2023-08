Come cambia il tabellone di Sinner a Toronto senza Alcaraz e Medvedev? Ora l’azzurro è il favorito

Nel torneo delle sorprese l’unica certezza resta Jannik Sinner: il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2023 è rimasto orfano in un solo colpo delle prime due teste di serie, con Carlos Alcaraz e (numero 1) e Daniil Medvedev (numero 2) caduti entrambi nei quarti di finale. Ora il favorito del seeding è proprio lui: Jannik Sinner, numero 7, che affronterà nella notte italiana lo statunitense Tommy Paul, numero 12, unica altra testa di serie sopravvissuta all’ecatombe di questa settimana canadese.

Nel torneo nordamericano Sinner, infatti, ha giocato due match, ovvero il derby azzurro del secondo turno vinto contro Matteo Berrettini, ed il quarto di finale da poco conclusosi positivamente contro il transalpino Gael Monfils. Occorre dire, però, che l’italiano è stato favorito da un buon tabellone, che lui ha sfruttato meravigliosamente: dopo il bye all’esordio, ha evitato nel terzo turno l’incrocio col canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del seeding, eliminato al primo turno, e poi agli ottavi ha passato il turno senza giocare contro lo scozzese Andy Murray.

Evitato lo scontro ai quarti con il numero 4, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, eliminato ai sedicesimi proprio dal francese Gael Monfils, ora l’azzurro ha visto saltare anche la semifinale annunciata della parte alta del tabellone, quella contro il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto dal numero 12, lo statunitense Tommy Paul, vera nemesi in territorio canadese per l’iberico, ricordando anche l’eliminazione subita a Montreal nel 2022.

Una vittoria nel penultimo atto contro il nordamericano sancirebbe per l’italiano l’approdo in finale, ed anche in quel caso l’avversario che uscirà dalla parte bassa non sarà tra quelli attesi: il numero 2 del tabellone, il russo Daniil Medvedev, è stato eliminato dall’australiano Alex de Minaur, il quale affronterà l’iberico Alejandro Davidovich Fokina per un posto nell’ultimo atto.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

(12) Paul vs (7) Sinner

Davidovich Fokina vs De Minaur

