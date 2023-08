Jannik Sinner affronta Paul in semifinale a Toronto. In passato ha sempre faticato con l’americano

Sono serviti tre set a Jannik Sinner per piegare Gael Monfils all’alba italiana nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis: l’azzurro affronterà in semifinale lo statunitense Tommy Paul nel match che si disputerà non prima dell’1.30 della prossima notte italiana.

L’azzurro è testa di serie numero 7 e nell’aggiornamento dello scorso lunedì era al numero 8 del ranking ATP, mentre il tennista nordamericano si attestava al numero 14 ed è la dodicesima testa di serie del torneo canadese. Si tratterà del terzo incrocio tra i due: 1-1 nei precedenti, giocati entrambi nel 2022.

Sarà però la prima volta che la sfida tra i due si giocherà sul cemento: Sinner ha vinto sulla terra di Madrid ai 32mi con lo score di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, mentre Paul si è preso la rivincita sull’erba di Eastbourne agli ottavi spuntandola col punteggio di 6-3 3-6 6-3. In entrambi i casi si è trattato di incontri molto combattuti.

In questa stagione, invece, i due non si erano ancora incontrati: prima di Toronto Sinner ha conquistato un torneo nel 2023, totalizzando 37 vittorie ed 11 sconfitte, mentre lo statunitense, che non ha collezionato titoli in stagione, vanta uno score di 26 successi e 17 battute d’arresto.

PRECEDENTI SINNER-PAUL (1-1)

2022 Eastbourne Great Britain Outdoor Grass R16 Tommy Paul b. Jannik Sinner 6-3 3-6 6-3

2022 ATP Masters 1000 Madrid Spain Outdoor Clay R64 Jannik Sinner b. Tommy Paul 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3

