LIVE Italia-Angola, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: gli azzurri debuttano contro Bruno Fernando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Angola: la presentazione – Pozzecco alla vigilia – L’Angola – Le chance azzurre

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di debutto dell’Italia ai Mondiali di basket maschile 2023. Di fronte agli azzurri c’è l’Angola, e se non è un film in stile 2019 ci andiamo vicini.

Questo perché il girone A, quello azzurro, è formato per tre quarti nella stessa maniera in cui lo era l’E del 2019 (in questo caso esce la Serbia, comunque “in arrivo” nell’eventuale seconda fase, ed entra la Repubblica Dominicana). Una coincidenza particolare, ma che vede la nostra Nazionale godere di grande stima e non solo per il 7/7 in preparazione (come noi imbattuti solo gli USA, ma con 5/5).

Dal canto suo, l’Angola è forse la formazione meno quotata del lotto pur presentando un giocatore NBA, Bruno Fernando. Questi, però, non è protagonista in chissà quale misura, dato che riveste spesso il ruolo di cambio nelle franchigie in cui è riuscito ad approdare (come la prossima, gli Atlanta Hawks). Molto gruppo autoctono, ma forse mezzo passo indietro rispetto alla squadra, che comunque aveva buone individualità, del 2019.

Si gioca anche in un’arena speciale, che testimonia quanto nelle Filippine sia grandissimo l’amore per la palla a spicchi. La Philippines Arena, infatti, è stata scelta per la giornata inaugurale in virtù sia della sua spettacolarità che delle immense dimensioni: può infatti contenere fino a 46mila persone (55mila di solito), cioè due volte alcune rinomate arene NBA. E sarà l’Italia a inaugurarla oggi: un onore da ricambiare nel miglior modo possibile.

La palla a due di Italia-Angola verrà alzata alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo