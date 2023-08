Basket, chi sono i giocatori dell’Angola che affronteranno l’Italia ai Mondiali?

Sono ormai alle porte i Mondiali di basket e l’Italia di Gianmarco Pozzecco esordirà venerdì 25 agosto, con palla a due alle ore 10, contro l’Angola. Sulla carta un match che non può spaventare Datome e compagni, con gli africani che sono al 41° posto nel ranking mondiale, mentre gli azzurri sono decimi. Ma un esordio nasconde sempre insidie e vediamo chi saranno gli avversari dell’Italia.

L’Angola si è molto ringiovanita rispetto a quattro anni fa, con gli addii degli esperti Olimpio Cipriano, Carlos Morais, Leonel Paulo, Eduardo Mingas e Reggie Moore, mentre la stella della squadra è Bruno Fernando, da quattro anni nell’NBA e centro di assoluto livello. Con lui da tenere d’occhio l’ala grande Silvio De Sousa che giocherà da questa stagione nell’Aris Salonicco.

Oltre a loro due sono pericolosi anche l’altro centro Jilson Bango, così come Childe Dundao e Gerson ‘Lukeny’ Gonçalves, ma da tenere d’occhio anche l’ala piccola Eduardo Francisco. Il tutto sotto la guida attenta ed esperta del ct Josep Clarós, che però sa bene che la squadra arriva da outsider e da un’estate difficile, con quattro sconfitte subite in cinque match amichevoli in vista del torneo.

Angola (rosa allargata): Wilson Ambrosio, Marcos Bala, Jilson Bango, Clesio Castro, Silvio De Sousa, Teotónio Dó, Gerson Domingos, Childe Dundão, João Fernandes, Bruno Fernando, Danilson Francisco, Eduardo Francisco, Aboubakar Gakou, Gerson Gonçalves, Aldemiro João, Kevin Kokila, Jeronimo Luis, José Dimitri Maconda, Antonio Monteiro, Hélder Laércio Neto, Milton Valente, Aginaldo Neto, Leonel Paulo

Foto: fiba.basketball