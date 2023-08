Basket, Italia-Angola 81-67: azzurri non brillanti ai Mondiali, Fontecchio trascinatore

Cominciano con una vittoria i Mondiali di basket per l’Italia. Un esordio, però, più complicato del previsto per la squadra di Pozzecco che supera l’Angola per 81-67, ma solo nelle battute finali. Una prestazione decisamente non brillante, con gli azzurri che hanno tirato malissimo dall’arco (5/31), con anche troppe disattenzioni in difesa e soprattutto a rimbalzo (concessi 15 rimbalzi offensivi).

Il miglior marcatore per l’Italia è Simone Fontecchio, che mette a referto 19 punti. Importantissimi anche i 18 punti di Stefano Tonut, il più aggressivo tra gli azzurri ad attaccare il canestro. Bene anche Pippo Ricci, che chiude con 12 punti. All’Angola non bastano i 19 punti di un ottimo Childe Dundao e i 13 di Bruno Fernando.

Primi minuti con un’Italia imballata e con l’Angola che invece parte forte (9-2). Dundao è il giocatore più inspirato tra gli africani e con un pregevole sottomano firma il 13-6. Una tripla di Spissu scuote finalmente la squadra azzurra, poi ci pensano Melli e Datome a continuare il parziale azzurro. La schiacciata di Nicolò vale il primo vantaggio (14-13), poi Gigi completa il 13-0 con cui la squadra di Pozzecco comincia a mettere le mani sul match. Il primo quarto si chiude con la tripla dall’angolo sulla sirena di Severini, che dà il +6 agli azzurri (23-17).

Come nel primo anche nel secondo quarto l’Italia parte a rilento, mentre l’Angola piazza subito un parziale di 7-0 che riporta gli africani avanti con la schiacciata di Fernando. Si continua a giocare punto a punto, con Tonut che è certamente il più pimpante degli azzurri. Si accende anche Fontecchio, ma l’Italia non riesce proprio a scuotersi. Il tiro da tre non entra (3/20 all’intervallo) e anche in difesa la squadra di Pozzecco è molle e regala troppi liberi. Sulla sirena arriva il canestro in penetrazione di Tonut, con gli azzurri avanti 43-40.

Questa volta l’Italia comincia bene dopo la pausa e si vede Fontecchio per il +9 azzurro. Sembra essere il break decisivo e invece l’Angola torna nuovamente a contatto con i soliti Dundao e Fernando. Ancora Fontecchio sblocca l’attacco azzurro dopo dieci errori consecutivi dall’arco, ma nuovamente Dundao si inventa una tripla in transizione (54-52 a dopo sei minuti). L’Italia fatica tantissimo, ma almeno si presenta negli ultimi dieci minuti avanti di quattro punti (61-57).

Anche in avvio di ultimo quarto l’Italia continua a non fare mai canestro dall’arco. Ricci e Procida tirano fuori alcuni punti vitali dai secondi possessi, ma Dundao mantiene viva l’Angola sul -5 (67-62). La tensione è evidente, anche perchè gli azzurri non pensavano di trovarsi a giocare punto a punto nel finale. Ricci trova una tripla fondamentale e l’Italia va sul +8 (72-64). Un canestro che sblocca finalmente la squadra azzurra, con Fontecchio e Tonut che mettono la parola fine sull’incontro. Arriva la prima vittoria per 81-67.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA-ANGOLA 81-67 (23-17, 20-23, 18-17, 20-10)

Italia: Spissu 5, Tonut 18, Melli 7, Fontecchio 19, Ricci 12, Spagnolo, Polonara 7, Diouf, Severini 3, Procida 2, Pajola 4, Datome 4

Angola: Francisco 3, Domingos 4, Maconda, Goncalves 7, Dundao 19, Bango 6, Paulo 3, Monteiro 6, Fernandes, Fernando 13, De Sousa 4, Kokila 2

Credit Ciamillo