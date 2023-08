Beach volley, World Tour 2023. Che bella Italia in giro per il mondo! Tris di coppie qualificate nei Futures del week end

Relativamente poche ma buone. Quasi tutte le coppie italiane impegnate nelle qualificazioni dei tre Future che si disputano questa settimana (in Corea ce ne è un quarto ma senza binomi italiani) hanno avuto accesso al tabellone principale e da oggi sono in campo a caccia di un risultato di prestigio.

BRNO

A Brno in Repubblica Ceca bella impresa di Manuel Alfieri e Davis Krumins che hanno centrato l’accesso al main draw con un buon doppio turno di qualificazione. Al primo turno gli azzurri hanno sconfitto i cechi Polednik/Nemec con un secco 2-0 (21-16, 23-21) e poi nella sfida decisiva per entrare nel tabellone principale hanno superato con un secco 2-0 (21-13, 21-12) i greci Kanellos/Terzoglou. Oggi saranno in campo per la semifinale del girone contro i forti cechi Sepka/Semerad, già più volte in main draw a livello superiore. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli inglesi Bialokoz/Batrane e gli olandesi Nijeboer/Van Werkhoven.

La coppia composta da Marchetto/Windisch, invece, era già inserita nel tabellone principale e questa mattina affronterà in semifinale gli olandesi Groenewold/Van Der Loo. Nell’altra sfida del girone di fronte i cechi Dumek/Sedlak e gli austriaci Köstler/Köstler.

Primo turno qualificazioni femminili: Driessen/De Jong (Ned)-Gorda/Andrea (Col) 1-2 (12-21, 23-21, 12-15), Harmanova/Reginova (Svk)-Metsäkoivu/Pirttimaki (Fin) 1-2 (21-17, 14-21, 7-15), Cebakova/Siruckova (Cze)-Van Gunst/Hildreth (Usa) 0-2 (13-21, 17-21), Triantafyllidi/Matiou (Gre)-Bauer/Saric (Aut) 2-0 (21-17, 21-12), Florian/Munar (Esp)-Siposova/Terenova (Svk) 2-0 (26-24, 21-15), Neuschaeferova/Svozilova (Cze)-Schnegg/Flückiger (Sui) 2-0 (21-11, 21-8).

Secondo turno qualificazioni femminili: Gorda/Andrea (Col)-Sonneville/Konink (Ned) 0-2 (19-21, 20-22), Dvornikova/Pospisilova (Cze)-Metsäkoivu/Pirttimaki 2-1 (21-14, 21-23, 15-7), Neuschaeferova/Svozilova (Cze)-Florian/Munar (Esp) 2-0 (21-14, 21-17), Triantafyllidi/Matiou (Gre)-Van Gunst/Hildreth (Usa) 0-2 (15-21, 11-21).

Semifinali gironi femminili. Pool C: Vieira/Chamereau (Fra)-Makhno/Rylova (Ukr), Slukova/Zolnercikova (Cze)-Neuschaeferova/Svozilova (Cze). Pool A: Thurin/Thurin (Swe)-Sonneville/Konink (Ned), Hermannova/Stochlova (Cze)-Van Gunst/Hildreth (Usa). Pool, B: Hladun/Lazarenko (Ukr)-Van Vegten/Bröring (Ned), Dunarova/Resova (Cze)-Brinkova/Adamcikova (Cze). Pool D: Bekhuis/Poiesz (Ned)-Dvornikova/Pospisilova (Cze), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Schmitt/Schürholz (Ger)

Primo turno qualificazioni maschili: Held/Nissen (Ger)-Mol/Aas (Nor) 1-2 (17-21, 21-16, 4-15), Ludha/Jany (Svk)-Mercier-Noël/Durocher (Can) 2-0 (21-18, 21-18), Malik/Pribyl (Cze)-Weber/Hilbert (Lux) 1-2 (21-19, 19-21, 15-17), Pennanen/Pennanen (Isr)-Miloss/Rorbaks (Lat) 2-0 (21-14, 21-8), Alfieri/Krumins (Ita)-Polednik/Nemec (Cze) 2-0 (21-16, 23-21), Köstler/Köstler (Aut)-Andreasson/Andersson (Swe) 2-0 (21-19, 21-17).

Secondo turno qualificazioni maschili: Ludha/Jany (Svk)-Mol/Aas (Nor) 0-2 (17-21, 22-24), Pennanen/Pennanen (Fin)-Weber/Hilbert (Lux) 0-2 (25-27, 16-21), Alfieri/Krumins (Ita)-Kanellos/Terzoglou (Gre) 2-0 (21-13, 21-12), Lenc/Oliva (Cze)-Köstler/Köstler (Aut) 0-2 (20-22, 19-21).

Semifinali maschili. Pool B: Bialokoz/Batrane (Eng)-Nijeboer/Van Werkhoven (Ned), Sepka/Semerad (Cze)-Alfieri/Krumins (Ita). Pool A: Marchetto/Windisch (Ita)-Groenewold/Van Der Loo (Ned), Dumek/Sedlak (Cze)-Köstler/Köstler (Aut). Pool D: Trousil/Westphal (Cze)-Lorenz/Stadie (Ger), Mol/Sunde (Nor)-Weber/Hilbert (Lux). Pool C: Berger/Petutschnig (Aut)-Bercik/Dzavoronok (Cze), Huerta/Huerta (Esp)-Mol/Aas (Nor)

BADEN

Torneo una volta molto frequentato dalle coppie azzurre, mentre ora ci hanno pensato Sacripanti/Cecchini a tenere alto il nome dell’Italia centrando l’accesso al tabellone principale dove non ci sono altre coppie di casa nostra. Sacripanti/Cecchini al primo turno hanno battuto abbastanza nettamente gli olandesi Hemmes/Ooms con un secco 2-0 (21-15, 21-16), mentre nel secondo turno hanno faticato un po’ di più contro i greci Ntallas/Chatzinikolaou imponendosi sempre con il punteggio di 2-0 (21-17, 24-22). Niente da fare, invece, per Monduzzi/Morichelli, sconfitti 2-0 (21-6, 21-9) al primo turno delle qualificazioni dagli austriaci Friedl/Huber. Nella semifinale del girone Sacripanti/Cecchini affronteranno oggi i padroni di casa Hammarberg/Horst, mentre nell’altro incontro del girone saranno di fronte gli austriaci Friedl/Huber e i finlandesi Siren/Nurminen.

Primo turno qualificazioni femminili: Lorenzova/Tomasova (Cze)-Dostalova/Francova (Cze) 2-0 (21-11, 21-15), Ozolina/Liepajniece (Lat)-Mämmi/Aaltola (Fin) 2-0 (21-14, 21-18), Handler-Hollaus/Rieger (Aut)-Elekova/Erteltova (Svk) 0-2 (7-21, 8-21), Uhl/Schwarz (Ger)-Tokosova/Poszmikova (Svk) 2-0 (24-22, 21-15), Roskic/Glagau (Can)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (13-21, 15-21), Cramer/Overwater (Ned)-Wengler/Pfau (Aut) 2-0 (21-13, 21-17), Puškina/Schroll (Aut)-Månesköld/Bergholm (Swe) 0-2 (9-21, 15-21), Bundzelova/Slezakova (Svk)-Krizova/Frommova (Cze) 2-0 (21-19, 21-17).

Secondo turno qualificazioni femminili: Ozolina/Liepajniece (Lat)-Lorenzova/Tomasova (Cze) 2-0 (23-21, 21-16), Uhl/Schwarz (Ger)-Elekova/Erteltova (Svk) 2-0 (21-19, 21-18), Cramer/Overwater (Ned)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (20-22, 17-21), Bundzelova/Slezakova (Svk)-Månesköld/Bergholm (Swe) 2-0 (21-13, 21-15)

Semifinali gironi femminili. Pool C: Laura/Poletti (Par)-Cools/Vd Vonder (Bel) 0-2 (10-21, 9-21), Pavelková/Pavelková (Cze)-Javornik/Marolt (Slo) 1-2 (19-21, 21-15, 16-18). Pool B: Castro/Pinheiro (Por)-Ozolina/Liepajniece (Lat) 2-0 (21-11, 21-17), Bentele/Lutz (Sui)-Rabitsch/Trailovic (Aut) 2-0 (21-13, 21-17). Pool D: Paul/Schieder (Ger)-Zobnina/Kvedaraite (Ltu) 2-0 (24-22, 21-13), Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Uhl/Schwarz (Ger) 2-0 (21-19, 21-18). Pool A: González/Guidarelli (Esp)-Kernen/Niederhauser (Sui) 0-2 (15-21, 16-21), Klinger/Klinger (Aut)-Kernen/Niederhausen (Sui) 2-0 (21-17, 21-19)

Finali primo posto gironi femminili: Cools/Vd Vonder (Bel)-Javornik/Marolt (Slo) 12 (16-21, 21-15, 13-15), Castro/Pinheiro (Por)-Bentele/Lutz (Sui) 2-1 (32-30, 18-21, 15-12), Paul/Schieder (Ger)-Schützenhöfer/Friedl (Aut) 1-2 (21-19, 13-21, 16-18), Bundzelova/Slesahova (Svk)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (8-21, 13-21)

Finali terzo posto gironi femminili: Laura/Poletti (Par)-Pavelková/Pavelková (Cze) 0-2 (15-21, 14-21), Ozolina/Liepajniece (Lat)-Rabitsch/Trailovic (Aut) 0-2 (14-21, 19-21), Zobnina/Kvedaraite (Ltu)-Uhl/Schwarz (Ger) 2-1 (21-19, 20-22, 16-14), González/Guidarelli (Esp)-Kernen/Niederhausen (Sui) 2-0 (21-17, 21-15)

Ottavi di finale femminili: Paul/Schieder (Ger)-González/Guidarelli (Esp), Kernen/Niederhauser (Sui)-Pavelková/Pavelková (Cze), Zobnina/Kvedaraite (Ltu)-Bentele/Lutz (Sui), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Cools/Vd Vonder (Bel)

Primo turno qualificazioni maschili: Hemmes/Ooms (Ned)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 0-2 (15-21, 16-21), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Vala/Stocek (Cze) 2-1 (12-21, 21-16, 16-14), Breer/Deecke (Sui)-Jezek/Waber (Cze) 0-2 (12-21, 15-21), Vaclavik/Melmuka (Cze)-Nemec/Petruf (Svk) 0-2 (14-21, 16-21), Friedl/Huber (Aut)-Monduzzi/Morichelli (Ita) 2-0 (21-6, 21-9). Tezzele/Stefko (Cze)-Trummer/Dressler (Aut) 0-2 (17-21, 13-21), Reeves/Tiso (Aus)-Moreno/Sanfélix (Esp) 1-2 (21-19, 18-21, 12-15).

Secondo turno qualificazioni maschili: Friedl/Huber (Aut)-Nemec/Petruf (Svk) 2-0 (27-25, 21-15), Ntallas/Chatzinikolaou (Gre)-Sacripanti/Cecchini (Ita) 0-2 (17-21, 22-24), Seidl/Pristauz (Aut)-Jezek/Waber (Cze) 2-0 (21-12, 21-17), Moreno/Sanfélix (Esp)-Trummer/Dressler (Aut) 0-2 (9-21, 9-21)

Semifinali giorni maschili. Pool C: Elazar/Cuzmiciov (Isr)-Smith/Webber (Usa), Seiser/Grössig (Aut)-Just/Wüst (Ger), Pool D: Trummer/Dressler (Aut)-Møllgaard/Houmann (Den), Seidl/Pristauz (Aut)-Piippo/Topio, (Fin). Pool B: Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Hajós/Stréli (Hun), Ermacora/Waller (Aut)-Doppler/Kunert (Aut). Pool D: Friedl/Huber (Aut)-Siren/Nurminen (Fin), Hammarberg/Horst (Aut)-Sacripanti/Cecchini (Ita).

AL ALAMEIN

Brave le azzurre Rastelli/Zaniboni a centrare prima un non complicato accesso al main draw attraverso le qualificazioni ma poi ad entrare negli ottavi di finale del tabellone pri9ncipale. Le italiane nell’unico turno di qualificazione hanno strapazzato con un netto 2-0 (21-3, 21-7) le qatarine Maha/Leyla. Nel tabellone principale Rastelli/Zaniboni hanno giocato alla pari con rivali più accreditate come le cipriote Gusarova/Nyström perdendo 2-1 (21-23, 21-17, 15-10) e poi hanno vinto la finale per il terzo posto nel girone battendo 2-0 (21-12, 21-19) le finlandesi Väärälä/Järveläinen. Negli ottavi di finale le azzurre se la vedranno oggi con le austriache Freiberger/Wiesmeyr.

Primo turno qualificazioni maschili: Schwarmann/Camp (Ger)-Zayd/Almoaiqel (Ksa) 21-16, 21-10), Omar/El Najjar (Leb)-Pala/Sotola (Cze) 2-1 (21-18, 13-21, 15-12), Ruml/Stastny (Cze)-El Azhari/Yakki (Mar) 2-0 (21-16, 21-17), Abdelrahman/Nabil (Egy)-Ofstaas/Nilsen (Nor) 0-2 (9-21, 16-21), Dhia/Ali (Ksa)-Mrkous/Pihera (Cze) 0-2 (13-21, 6-21), Ashmawy/Madin (Egy)-Shebl/Saleh (Egy) 0-2 (17-21, 17-21).

Secondo turno qualificazioni maschili: Schwarmann/Camp (Ger)-Ofstaas/Nilsen (Nor) 2-0 (21-19, 21-18), Howat/Pearse (Aus)-Omar/El Najjar (Leb) 2-0 (21-17, 21-9), Mrkous/Pihera (Cze)-Annerstedt/Wijk Tegenrot (Swe) 2-1 (21-13, 18-21, 15-13), Løkken/Henriksveen (Nor)-Ruml/Stastny (Cze) 2-0 (21-17, 21-15)

Semifinali gironi maschili. Pool B: Plavins/Fokerots (Lat)-Mazen/Youssef (Egy) 2-0 (21-12, 21-14), Kulzer/Poniewaz (Ger)-Løkken/Henriksveen (Nor) 2-1 (21-23, 24-22, 15-8). Pool A: Howat/Pearse (Aus)-Bulgacs/Tocs (Lat) 1-2 (21-16, 14-21, 10-15), Abdallah/Ihab (Qat)-Farag/Azab (Egy) 2-0 (21-18, 21-18). Pool C: Boehlé/Sengers (Ned)-Schwarmann/Camp (Ger) 2-0 (21-8, 21-11), Elmajid/Essam (Egy)-Arafa/Nasser (Egy) 2-0 (21-7, 21-12). Pool D: Pascariuc/Leitner (Aut)-Atef/Anas (Egy) 2-0 (21-15, 21-7), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Mrkous/Pihera (Cze) 2-1 (21-16, 19-21, 16-14)

Finali primo posto gironi maschili: Plavins/Fokerots (Lat)-Kulzer/Poniewaz (Ger) 1-2 (18-21, 21-15, 12-15), Bulgacs/Tocs (Lat)-Abdallah/Ihab (Qat) 2-0 (21-17, 21-18), Boehlé/Sengers (Ned)-Elmajid/Essam (Egy) 2-0 (21-13, 21-12), Pascariuc/Leitner (Aut)-Sowa/Pfretzschner (Ger) 0-2 (12-21, 19-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Mazen/Youssef (Egy)-Løkken/Henriksveen (Nor) 1-2 (19-21, 22-20, 8-15), Howat/Pearse (Aus)-Farag/Azab (Egy) 1-2 (18-21, 21-14, 12-15), Schwarmann/Camp (Ger)-Arafa/Nasser (Egy), Atef/Anas (Egy)-Mrkous/Pihera (Cze) 0-2 (15-21, 19-21)

Ottavi di finale maschili: Farag/Azab (Egy)-Elmajid/Essam (Qat), Mrkous/Pihera (Cze)-Plavins/Fokerots (Lat), Sowa/Pfretzschner (Ger)-Schwarmann/Camp (Ger), Abdallah/Ihab (Qat)-Løkken/Henriksveen (Nor).

Primo turno qualificazioni femminili: Adamcikova/Sotkovska (Cze)-Lutz/Wandeler (Sui) 2-0 (21-15, 22-20), Kadeliye/Yang Yifan (Chn)-Shebl/Saleh (Egy) 2-0 (21-10, 21-16), Oldja/Hoeffner (Usa)-Damla/Sheqaf (Qat) 2-0 (21-8, 21-5), Maha/Leyla (Qat)-Rastelli/Zaniboni (Ita) 0-2 (3-21, 7-21)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Aheidan/Wang (Chn)-Oldja/Hoeffner (Usa) 2-0 (21-9, 21-13), Beattie/Coutts (Sco)-Marwa/Habiba (Egy) 2-0 (21-18, 21-12). Pool B: Kadeliye/Yang Yifan (Chn)-Väärälä/Järveläinen (Fin) 2-1 (21-17, 20-22, 15-7), Gusarova/Nyström (Fin)-Rastelli/Zaniboni (Ita) 2-1 (21-23, 21-17, 15-10). Pool C: Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu)-Adamcikova/Sotkovska (Cze) 2-0 (21-18, 25-23), Freiberger/Wiesmeyr (Aut)-Sama/Hadeer (Egy) 2-0 (21-12, 21-6). Pool D: Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Logy/Hesham (Egy) 2-0 (21-8, 21-4), Lindahl/Hodel (Usa)-Rowaida/Adel (Egy) 2-0 (21-8, 21-14)

Finali primo posto gironi femminili: Aheidan/Wang (Chn)-Beattie/Coutts (Sco) 2-0 (21-14, 21-14), Kadeliye/Yang Yifan (Chn)-Gusarova/Nyström (Cyp) 0-2 (14-21, 8-21), Vasiliauskaite/Kovalskaja (Ltu)-Freiberger/Wiesmeyr (Aut) 2-1 (15-21, 21-18, 15-8), Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu)-Lindahl/Hodel (Usa) 1-2 (21-19, 16-21, 12-15)

Finali terzo posto gironi femminili: Oldja/Hoeffner (Usa)-Marwa/Habiba (Egy) 0-2 (11-21, 11-21), Väärälä/Järveläinen (Fin)-Rastelli/Zaniboni (Ita) 0-2 (12-21, 19-21), Adamcikova/Sotkovska (Cze)-Sama/Hadeer (Egy) 2-0 (21-11, 21-15), Logy/Hesham (Egy)-Rowaida/Adel (Egy) 2-1 (24-26, 21-16, 16-14)

Ottavi di finale femminili: Marwa/Habiba (Egy)-Kadeliye/Yang Yifan (Chn), Adamcikova/Sotkovska (Cze)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (Ltu), Beattie/Coutts (Sco)-Logy/Hesham (Egy), Freiberger/Wiesmeyr (Aut)-Rastelli/Zaniboni (Ita)

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla