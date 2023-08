Basket, Gianmarco Pozzecco: “Non ci poniamo limiti. Nessuna squadra è imbattile, faticheranno anche gli USA”

Dopo le amichevoli delle scorse settimane, che hanno portato in dote un bottino di sette vittorie in altrettanti impegni, il momento dell’esordio dell’Italbasket ai Mondiali 2023 è arrivato. Gli azzurri debutteranno domani, nella prima partita del Girone A, contro l’Angola, alle ore 10. La formazione tricolore è carica, come fatto capire dal ct Gianmarco Pozzecco che, in conferenza stampa, ha affermato: “Italia da podio? I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro fino ad ora e secondo me si meritano questa considerazione. Ora devono solo continuare a divertirsi e a giocare a basket insieme e poi vedremo in che posizione ci piazzeremo in questo torneo”. Poi ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è di continuare a giocare come stiamo facendo, un buon basket di squadra. Noi rispettiamo tutti gli avversari, ma dobbiamo solo essere concentrati sul nostro basket e sulla nostra identità e su quello che vogliamo fare, in questo torneo ci sono tante squadre competitive ma noi dobbiamo sognare senza porci obiettivi”.

Infine Gianmarco Pozzecco, non nascondendosi ha fatto capire:“Non c’è una squadra imbattibile, nemmeno per gli Usa sarà così scontato. Non sono il Dream Team del 1992. Ci sono squadre che mi piacciono tantissimo, come Germania e Canada. Poi penso a Francia, Lituania, Slovenia, Spagna, Brasile, Australia. Ci sono 12-13 nazionali da medaglia”.

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria