Basket, Mondiali 2023: l’Italia comincia il suo cammino. Venerdì la sfida con Angola

Dopo una fase di preparazione perfetta, l’Italbasket è pronta a vivere il suo esordio al Mondiale 2023. Gli azzurri cominceranno il loro cammino iridato contro l’Angola, in una prima che la squadra di Pozzecco non deve assolutamente sbagliare, visto che ogni match vale moltissimo. Un girone A che vede sicuramente l’Italia come la prima forza, ma in ogni caso sia gli africani sia Filippine e Repubblica Dominicana sono avversari assolutamente da non sottovalutare.

L’Italia si presenta ai Mondiali da imbattuta, forte di sette vittorie in altrettanti amichevoli. Prestazioni importanti contro Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Porto Rico, Brasile e Nuova Zelanda, con gli azzurri che sono cresciuti match dopo match, prendendo sempre più consapevolezza.

Dall’altra parte c’è l’Angola, forse l’anello debole del girone. Gli africani sono calati di rendimento nelle ultime stagioni, ottenendo piazzamenti lontani dal vertice anche in Coppa d’Africa. La stella è il centro degli Atlanta Hawks Bruno Fernando, che guiderà un gruppo rivoluzionato rispetto agli anni precedenti, con molti esordienti e con giovani che vogliono mettersi in mostra.

Chiaramente l’Italia è favorita e c’è anche il precedente del Mondiale 2019 a dare conforto agli azzurri, visto che la squadra allora allenata da Meo Sacchetti si era imposta per 92-61 proprio contro gli africani. Sarà importante partire subito forte fin dai primi minuti, cercando di costruire un buon vantaggio, in modo da controllare la partita e permettere a Pozzecco di ruotare tutti i giocatori, magari dando minuti e riposo a tutti.

La prima palla a due è fissata per le ore 10.00 di venerdì. Comincia il nostro Mondiale, con il sogno che il cammino possa essere il più lungo possibile, arrivando magari su quel podio mai raggiunto in passato.

Credit Ciamillo