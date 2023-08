Ciclismo, Mondiali 2023: i convocati U23 e juniores dell’Italia. Busatto e Buratti puntano in alto

Non solo gli élite. In un Mondiale di ciclismo ricco di eventi in quel di Glasgow spazio anche alle manifestazioni dedicate ai più giovani: categoria juniores ed under 23 (riservata solo agli uomini) su strada.

Oggi la Nazionale italiana ha svelato le proprie carte per l’appuntamento scozzese: nomi di lusso da Luca Giaimi a Niccolò Buratti passando per Francesco Busatto e per Lorenzo Milesi. Tra le donne occhio a Federica Venturelli.

Tutti i convocati delle prove giovanili su strada.

CONVOCATI UNDER 23 E JUNIORES MONDIALI CICLISMO 2023

Uomini

UNDER 23 – CT MARINO AMADORI

Francesco Busatto – Circus-Re Uz-Technord

Davide De Pretto – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Alessandro Romele – Colpack Ballan CSB

Nicolò Buratti – Bahrain World Tour Cycling Team Spc

Lorenzo Milesi – Team DSM

Dario Belletta – Team Jumbo-Visma Development Team

Alberto Bruttomesso – Cycling Team Friuli ASD

Giosuè Epis – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

JUNIORES – CT DINO SALVOLDI

Andrea Bessega – ASD Rinascita Ormelle

Filippo Cettolin – ASD Rinascita Ormelle

Luca Giaimi – Team F.Lli Giorgi-ASD

Simone Gualdi – Scuola Ciclismo Cene ASD

Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD

Donne

JUNIOR

Federica Venturelli – Team Valcar

Eleonora La Bella – ASD Vo2 Team Pink

Alice Bulegato – ASD Breganze Millenium

Sara Piffer – ASD Breganze Cicloclub96

Marta Pavesi – Team Valcar

Foto: Lapresse