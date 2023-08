Mountain bike, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Presenti i fratelli Braidot

Non solo il ciclismo su strada e su pista: edizione ricca di eventi in quel di Glasgow, spazio anche ai Mondiali di mountain bike che oltre al cross country daranno spazio anche al marathon.

In casa Italia nella prova olimpica si punta ovviamente sui fratelli Luca e Daniele Braidot, mentre tra le donne curiosità per Martina Berta reduce da un clamoroso podio in Coppa del Mondo.

Tutti i convocati dell’Italia.

CONVOCATI MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2023

XCM UOMINI

Fabian Rabensteiner – Asd Easy Infinity

Samuele Porro – Asd Easy Infinity

Diego Rosa – Taddei Factory Team

Lorenzo Samparisi – Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes

Dario Cherchi – Cx Smp Team A.S.D.

Juri Ragnoli – A.S.D. Fm Bike Factory Team

XCM DONNE

Claudia Peretti – Olympia Factory Team

Sandra Mairhofer – A.S.D. Granbike Velo Club

XCO UOMINI ELITE

Luca Braidot – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Daniele Braidot – Cs Carabinieri Olympia Vittoria

Nadir Colledani – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Juri Zanotti – Team Bmc

XCO DONNE ELITE

Martina Berta – Centro Sportivo Esercito

Giada Specia – Wilier-Pirelli Factory Team Xco

Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito

Greta Seiwald – Team Rockrider

XCO UNDER 23 UOMINI

Cristian Bernardi – Trinx Factory Team

Emanuele Bocchio Vega – ASD Rock Bike Team

Matteo Siffredi – Scott Libarna Racing Team ASD

Andreas Emanuele Vittone – KTM Protek Elettrosystem

XCO UNDER 23 DONNE

Lucia Bramati – Trink Factory Team u23

Sara Cortinovis – Santa Cruz Rockshox Pro Team u23

XCO JUNIORES UOMINI

Gabriel Borre – KTM Protek Elettrosystem

Tommaso Bosio – Ciclistica Trevigliese

Matteo Ceschin – Lee Cougan MTB

Elian Paccagnella – Junior Team Sudtirol ASV

XCO JUNIORES DONNE

Marika Celestino – Scott Libarna Racing Team

Valentina Corvi – Trinx Factory Team

Elisa Lanfranchi – KTM Protek Elettrosystem

Giada Martinoli – Ju Green ASD Gorla Minore

