Ciclismo su pista, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Ganna e Milan le punte, incognita sulla condizione delle donne

Iniziano i Mondiali di ciclismo a Glasgow che per l’occasione, in questo inizio mese d’agosto, coinvolgeranno tutte le discipline. Spazio dunque anche alla pista, con gli azzurri che, come da tradizione nelle ultime stagioni, vogliono esaltarsi.

Le stelle sono ovviamente gli uomini e le donne del quartetto: da Filippo Ganna a Jonathan Milan passando per Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini ed ovviamente il capitano Elia Viviani.

Andiamo a scoprire tutti i convocati.

CONVOCATI MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023

UOMINI ENDURANCE

Simone Consonni – Cofidis

Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain-Victorious

Manlio Moro – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Michele Scartezzini – G.S. Fiamme Azzurre

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

UOMINI SPRINTER

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre/Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – ASD Cycling Team C5

Danilo Napolitano – Federazione Ciclistica Italiana

DONNE ENDURANCE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Lidl – Trek

Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro

Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro

Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre

Silvia Zanardi – Bepink-Golg

DONNE SPRINTER

Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito/Valcar

Foto: Lapresse