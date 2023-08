Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 24 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 24 agosto, si terrà l’ultima giornata di match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile e si giocherà soltanto nei Gruppi A e C, nei quali si disputeranno un totale di quattro incontri che andranno a definire il tabellone della seconda fase ad eliminazione diretta.

Alle ore 17.00 si giocheranno Polonia-Ucraina e Repubblica Ceca-Svezia, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Serbia-Belgio e Turchia-Germania. La diretta tv sarà disponibile per Serbia-Belgio su Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà affidata per Serbia-Belgio a Sky Go e Now, e per gli altri 3 match a CEV EuroVolleyTV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 24 agosto

17:00 Polonia-Ucraina – CEV EuroVolleyTV

17:00 Repubblica Ceca-Svezia – CEV EuroVolleyTV

20:00 Serbia-Belgio – Sky Sport Action, Sky Go e Now

20:00 Turchia-Germania – CEV EuroVolleyTV

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Serbia-Belgio Sky Sport Action.

Diretta streaming: per Serbia-Belgio Sky Go e Now, per gli altri 3 match CEV EuroVolleyTV.

Foto: LaPresse