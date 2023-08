A che ora la MotoGP su TV8 oggi? Orario in chiaro, programma, streaming GP Austria 2023

Siamo giunti al giorno del Gran Premio d’Austria del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring le tre classi andranno in scena con le rispettive gare, per una tappa che potrebbe risultare fondamentale per rendere più delineata la rincorsa ai rispettivi titoli iridati.

La giornata tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 09.45 con il warm-up della classe regina, ovvero i 10 minuti di turno che daranno modo a team e piloti di intervenire sulle moto prima della gara lunga. Alle ore 11.00, invece, sarà la volta della gara della Moto3, con Daniel Holgado che cercherà di difendere la sua leadership della classifica generale.

Alle ore 12.15 sarà la volta della Moto2 con il nuovo duello tra Pedro Acosta e il nostro Tony Arbolino, quindi alle ore 14.00 il piatto forte di giornata, ovvero la gara della classe regina. Francesco Bagnaia, dopo aver vinto la Sprint Race di ieri, cercherà di confermarsi e allungare ulteriormente su Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà l’intera giornata e Sky Sport Summer (201) che, invece, proporrà solo la gara della MotoGP. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili le differite delle tre gare, quella della Moto3 alle ore 14.00, quella della Moto2 alle 15.15 e quella della MotoGP alle ore 17.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8.it saranno visibili le gare in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione del GP d’Austria.

CALENDARIO GP AUSTRIA MOTOMONDIALE OGGI

Domenica 20 agosto

Ore 09.45-9.55, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Differita gara Moto3: ore 14.00

Differita gara Moto2: ore 15.15

Differita gara MotoGP: ore 17.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 20.05. 22.00 e 00.00

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.15 e 00.30

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per l’intera giornata e Sky Sport Summer (201) per la gara della MotoGP. Differite in chiaro su TV8

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live: OA Sport.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00

Credit: MotoGP.com Press