Atletica, il calendario di domani delle gare dei Mondiali (21 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Domani, lunedì 21 agosto, al Nemzeti Atlétikai Központ di Budapest andrà in scena la terza giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Un day-3 in formato ridotto, senza la sessione mattutina ma con altri quattro titoli da assegnare in serata: salto triplo maschile, lancio del disco maschile, 110 ostacoli e 100 metri piani femminili.

Italia già sicura di prendere parte alla finale del triplo con Emmanuel Ihemeje, ma attenzione anche alle semifinali dei 400 ostacoli maschili (con Alessandro Sibilio atteso protagonista) e alle batterie dei 400 hs femminili (impegnata la primatista azzurra Ayomide Folorunso). Obiettivo qualificazione per la finale nel salto con l’asta per Roberta Bruni, mentre Lorenzo Simonelli dovrà inventarsi qualcosa di speciale per accedere all’atto conclusivo dei 110 hs.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Lunedì 21 agosto

18.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

18.50 400 ostacoli (femminile), batterie

19.33 400 ostacoli (maschile), semifinali

19.40 Salto triplo (maschile), finale

20.05 110 ostacoli, semifinali

20.30 Lancio del disco (maschile), finale

20.35 100 metri (femminile), semifinali

21.12 400 metri (femminile), semifinali

21.40 110 ostacoli, finale

21.50 100 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 18.35 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Lunedì 21 agosto

18.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Bruni, Molinarolo

18.50 400 ostacoli (femminile), batterie: Folorunso, Marchiando, Sartori

19.33 400 ostacoli (maschile), semifinali: eventuali Lambrughi, Sibilio

19.40 Salto triplo (maschile), finale: Ihemeje

20.05 110 ostacoli, semifinali: eventuali Fofana, Simonelli

20.35 100 metri (femminile), semifinali: eventuale Dosso

21.12 400 metri (femminile), semifinali: eventuale Mangione

21.40 110 ostacoli, finale: eventuali Fofana, Simonelli

21.50 100 metri (femminile), finale: eventuale Dosso

Foto: Grana/FIDAL