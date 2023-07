Volley, Michieletto: “Conta vincere, ma ci complichiamo la vita”. Romanò: “Sensazioni positive”

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) nella Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti a Pansay City (Filippine), confermando i favori del pronostico contro la rognosa formazione nordamericana e conquistando così la settima vittoria stagionale nel prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Eight. Gli azzurri hanno commentato il successo attraverso i canali federali.

Yuri Romanò: “Siamo contento, è sempre una vittoria, qui contano le vittorie quindi va bene. Siamo andati in difficoltà dopo il primo set su alcune cose che ci vengono bene. Sensazioni positive comunque da oggi. Sappiamo che la Nations League è un torneo intenso, una gara dopo l’altra, cercheremo di riposare e saremo carichi domani per la gara con la Slovenia. Siamo già stati qui nelle Filippine lo scorso anno, è un pubblico divertente, è divertente giocare qui con il tifo di questo pubblico“.

Alessandro Michieletto: “Oggi è stata una partita tosta, non siamo stati perfetti in alcune situazioni, ci siamo complicati la vita ma sappiamo che conta vincere e lo abbiamo fatto. Ora pensiamo alle ultime due partite. Oggi avremmo potuto fare qualcosa in più in tutti i fondamentali, ci siamo fatti prendere anche un pò dalla fretta, la gara di oggi, come sempre ci servirà per migliorare. Dobbiamo crescere, oggi abbiamo messo un gradino in più. Domani altra bella partita, in questa pool sono tante le partite toste, siamo pronti per affrontarli, sarà un’altra battaglia“.

Foto: FIVB