Volley, Classifica Nations League: l’Italia ipoteca la Final Eight, cosa serve per la qualificazione?

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 nel suo decimo match della fase preliminare della Nations League 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti a Pansay City (Filippine) dopo essere stati in vantaggio per 1-0 e 2-1, conquistando così la settima vittoria stagionale nella prestigiosa manifestazione internazionale itinerante. Gli azzurri si sono issati provvisoriamente al quarto posto in classifica generale con all’attivo sette successi (20 punti) in dieci partite disputate.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno nei fatti ipotecato la qualificazione alla Final Eight, a cui accederanno le prime otto classificate. Simone Giannelli e compagni devono ancora giocare due partite: venerdì 7 luglio contro la Slovenia e sabato 8 contro il Giappone. La nostra Nazionale ha tre successi di margine su Francia e Serbia, che occupano rispettivamente il nono e il decimo posto (devono ancora disputare tre partite, una sarà lo scontro diretto di domani), e due sull’Olanda (ottava con due partite da giocare, la prima domani contro la capolista Giappone).

L’Italia sarà certa del passaggio del turno battendo la Slovenia domani, mentre in caso di sconfitta bisognerà guardare i risultati delle altre due partite citate. Tutto potrebbe essere rimandato al fine settimana: gli azzurri affronteranno il Giappone nella giornata di sabato, una vittoria varrebbe l’accesso agli atti conclusivi mentre in caso di ulteriore ko sarà necessario osservare i responsi degli altri incontri. Di seguito la classifica della Nations League 2023 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY

1. Giappone 9 vittorie (24 punti), 9 partite disputate

2. USA 8 (24), 9

3. Brasile 7 (22), 10

4. Italia 7 (20), 10

5. Polonia 7 (16), 9

6. Argentina 6 (19), 9

7. Slovenia 6 (19), 9

8. Paesi Bassi 5 (17), 10

9. Francia 4 (12), 9

10. Serbia 4 (11), 9

11. Iran 2 (8), 9

12. Germania 2 (7), 9

13. Cina 2 (6), 9

14. Canada 2 (6), 10

15. Cuba 2 (5), 9

16. Bulgaria 1 (6), 9

