Rugby a 7, Championship Series Amburgo 2023: Italia, i convocati e le convocate per chiudere la stagione

Ultimo appuntamento stagionale per l’Italseven, che questo weekend sarà impegnata sia con la squadra maschile sia con quella femminile ad Amburgo per la seconda e conclusiva tappa dell’European’s 7s Championship 2023. E in vista del torneo tedesco Matteo Mazzantini e Diego Saccà hanno scelto gli azzurri e le azzurre.

Gli azzurri hanno chiuso la tappa di Algarve (Portogallo) all’ottavo posto mentre la formazione femminile si è piazzata in nona posizione. Domina la classifica parziale della competizione maschile l’Irlanda seguita da Georgia e Francia; primo posto nella competizione femminile per la Francia, seguita da Gran Bretagna e Irlanda.

L’Italseven maschile affronterà ad Amburgo nella fase a gironi il Portogallo (7 luglio, h.16:13), la Georgia (8 luglio, h. 11:56) e la Romania (8 luglio, h. 15:12) mentre l’Italseven Femminile debutterà nel torneo affrontando la Polonia (7 luglio, h. 10:22), quindi l’Irlanda (7 luglio, h. 12:45) e Portogallo (8 luglio, h.9:00).

ITALSEVEN MASCHILE – convocati

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Nicholas BORDIN (Rugby Badia 1981)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Alessio CREA (Rugby Viadana 1970)

Federico CUMINETTI (Sitav Rugby Lyons)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Marco SCALABRIN (Benetton R. Treviso)

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)

ITALSEVEN FEMMINILE – convocate

Gaia BUSO (Rugby Colorno)

Beatrice CAPOMAGGI (Iniziative Villorba, 7 caps)

Alyssa D’INCA’ (Iniziative Villorba, 16 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Iniziative Villorba)

Alessia GRONDA (Cus Torino)

Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 50 caps)

Aura MUZZO (Iniziative Villorba, 36 caps)

Laura PAGANINI (Cus Milano Rugby, 3 caps)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino)

Francesca SBERNA (Transvecta Calvisano, 8 caps)

Arianna TOESCHI (Cus Torino)

Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova, 18 caps)

