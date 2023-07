Triathlon, grande attesa per la tappa di Sunderland, penultimo appuntamento delle World Series 2023

C’è grande attesa per la tappa in arrivo delle World Triathlon Championship Series 2023. Il penultimo appuntamento stagionale si svolgerà a Sunderland (Inghilterra) e, oltre ad andare ad anticipare l’ultima tappa di Pontevedra (Spagna) del weekend del 23-24 settembre, ci regalerà il consueto grande spettacolo.

Per i colori azzurri vedremo in gara sei atleti: Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (707) e Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team).

Tra gli uomini prosegue la corsa in vetta tra il neozelandese Hayden Wilde e il portoghese Vasco Vilaca, mentre Leo Bergere torna in azione per la prima volta dalla tappa di Cagliari di maggio. Tra le donne, invece, grande attesa per la sfida tra la francese Cassandre Beaugrand, le connazionali Emma Lombardi e Leonie Periault, la neozelandese Nicole van der Kaay, la tedesca Annika Koch e il consueto blocco statunitense.

Quale sarà il programma? Nella giornata di sabato saranno in programma le gare individuali (la gara degli uomini scatterà alle ore 15:00, mentre la gara delle donne sarà alle ore 16:35) che si correranno su distanza sprint (750 metri di nuoto, 21,3 km di ciclismo e 5 km di corsa). Passando alla domenica, invece, sarà la volta della Mixed Relay alle ore 14.15 (300 m di nuoto, 7.7 km di ciclismo e 1.7 km di corsa per ciascun frazionista).

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES – SUNDERLAND

Sabato 29 luglio

15:00 Elite uomini

16:35 Elite donne

Domenica 30 luglio

14:15 Elite Mixed Relay