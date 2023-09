Triathlon, nelle World Championship Finals bronzo per Angelica Prestia tra le U23, 10a Alice Betto nell’elite

Si chiudono con una medaglia per i colori azzurri le World Triathlon Championship Finals 2023 di Pontevedra in Spagna. Oggi erano in programma le gare elite femminile e under 23, andiamo a scoprire come sono andate le cose.

La gara U23 ha visto il successo della tedesca Selina Klamt con il tempo di 1:57.48 con 2 secondi di vantaggio sulla portoghese Maria Tornè, mentre centra uno splendido bronzo Angelica Prestia con un distacco di 37 secondi. Quarta posizione per la svizzera Cathia Schar a 1:05 dalla vetta, mentre è quinta l’altra tedesca, Tanja Neubert.

Sesta posizione per la britannica Tilly Anema a 1:31, settima per la slovena Tjasa Vrtacic a 1:34, quindi ottava per l’ungherese Karolina Helga Horvath a 1:41. Nona posizione per l’olandese Barbara De Koning a 1:46, mentre chiude la top10 un’altra tedesca, Finja Schierl a 1:57. Si ferma in 29a posizione, infine, Costanza Arpinelli con il tempo di 2:05.41.

La gara elite ha visto una sontuosa doppietta britannica. Successo per Beth Potter con il tempo di 1:53.19 con 18 secondi di vantaggio sulla connazionale Kate Waugh, mentre completa il podio la francese Cassandre Beaugrand. Quarta posizione per la tedesca Lisa Tertsch a 42 secondi, quinta per l’olandese Rachel Klamer a 49, mentre è sesta la francese Emma Lombardi a 50.

Settima posizione per la britannica Sophie Coldwll a 53 secondi dalla vetta, quindi ottava la svizzera Julie Derron a 55, nona la spagnola Noelia Juan a 1:12, infine completa la top10 la nostra Alice Betto a 1:16. Si ferma in 20a posizione Bianca Seregni con il tempo di 1:55.46, mentre non ha completato la prova Verena Steinhauser.

Foto: LaPresse