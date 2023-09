Triathlon, a Pontevedra si annuncia grande spettacolo nelle World Championship Finals

Sarà grande spettacolo nel fine settimana iberico. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, sarà in scena l’ultima tappa delle World Series di triathlon 2023 che si disputerà a Pontevedra (Spagna). In poche parole, saranno al via solo delle Finali solo i migliori del globo, per gare ad altissimo livello.

Come si svilupperà la gara?

La prova che si disputerà su distanza olimpica, scatterà con la parte di nuoto. 1.500 metri spalmati su due giri tra il Puente de los Tirantes e la passerella pedonale, da dove si andrà direttamente alla zona di cambio per la sezione di bici. In questo caso i chilometri da percorrere saranno 40, suddivisi in 8 giri su un percorso molto tecnico con una salita non semplice. Infine toccherà alla parte di corsa. 10 chilometri suddivisi in 4 tornate da 2.5 che si snoderanno nel centro storico della città.

Quali saranno gli atleti al via per i colori italiani?

Nella gara Elite maschile saranno al via Michele Sarzilla e Gianluca Pozzatti, nella prova Elite femminile, invece, saranno in scena Verena Steinhauser, Alice Betto e Bianca Seregni. Per quanto riguarda le gare Under 23, tra gli uomini toccherà a Nicolò Strada e Alessio Crociani, mentre nel comparto femminile gareggeranno Angelica Prestia e Costanza Arpinelli.

Quali saranno i favoriti?

Iniziamo dagli uomini. Dopo quanto visto nell’edizione 2022 di Abu Dhabi, Alex Yee e Hayden Wilde sono pronti per fare nuovamente la voce grossa, con Leo Bergere che rappresenterà il terzo incomodo. Possibili outsider? C’è il portoghese Vasco Vilaca, rivale sempre pericoloso, quindi occhio ai francesi Dorian Coninx e Pierre Le Corre, senza dimenticare il norvegese Kristian Blummenfelt e il magiaro Csongor Lehmann.

Passando alla gara femminile, i grandi nomi non mancano. La Francia schiera il temibile trio composto da Cassandre Beaugrand, Leonie Periault e Emma Lombardi. Gli Stati Uniti rispondono con Taylor Spivey, Summer Rappaport e Katie Zaferes, quindi la Gran Bretagna si presenta con Beth Potter, Sophie Coldwell e Kate Waugh, senza dimenticare la Germania con Nina Eim, Laura Lindemann e Lisa Tertsch.

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON CHAMPIONSHIP FINALS 2023

Sabato 23 settembre

Ore 09.00 Gara paratriathlon

Ore 14.20 Gara U23 maschile

Ore 17.20 Gara Elite maschile

Domenica 24 settembre

Ore 14.00 Gara U23 femminile

Ore 16.45 Gara Elite femminile

Foto: LaPresse