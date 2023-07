Tour de France 2023, pagelle di oggi: Kasper Asgreen salva la Soudal-QuickStep, show Lotto Dstny

PAGELLE DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Kasper Asgreen, voto 10: salva il Tour di una Soudal-QuickStep in crisi. Il danese trova la fuga giusta, si impegna al massimo e sul finale domina lo sprint non facendosi raggiungere dal plotone e dando la prima vittoria alla compagine belga. Da sottolineare il lavoro dei compagni in gruppo a rompere i cambi.

Pasccal Eenkhoorn, voto 9: il pugno sul manubrio ci sta, visto che la situazione ideale se l’era creata assieme alla squadra e purtroppo ha avuto un corridore davanti più forte. Resta il rammarico per il secondo posto, ma gran gara dell’olandese.

Jonas Abrahamsen, voto 8: la Uno-X Pro Cycling Team si conferma una gran squadra, sempre coraggiosa e all’attacco. Non arriva la vittoria oggi, ma il norvegese coglie un gran podio.

Jasper Philipsen, voto 6: alla volata il voto è sempre vicino all’eccellenza, visto che domina in lungo e in largo, pur accontentandosi della quarta piazza. La sconfitta è però meritata per la Maglia Verde: il belga infatti a metà gara aveva bloccato un attacco di Eenkhoorn salvo poi lasciare andare l’olandese, abile ad arrivare davanti e a chiudere secondo.

Matteo Trentin, voto 7: in una giornata in cui non c’era bisogno del suo lavoro da gregario per Tadej Pogacar il trentino si gioca le sue carte e disputa una buona volata, chiudendo quinto (ottavo posto visti i tre in fuga).

Victor Campenaerts, voto 10: se la fuga è andata in porto una grande percentuale va data al fenomeno belga. Un vero e proprio treno. Prima va all’attacco, poi aspetta Eenkhoorn e lo riporta davanti, poi nell’ultimo chilometro a 60 all’ora riesce ad evitare il ricongiungimento del plotone. Se la sarebbe meritata la Lotto Dstny soprattutto per lui.

