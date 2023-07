Classifica GPM Tour de France 2023: Ciccone resta al comando, i punti di vantaggio

Giulio Ciccone resta al comando della classifica dei Gran Premi della Montagna al Tour de France. Il ciclista italiano continua a indossare la prestigiosa e ambita maglia a pois al termine della semplice diciottesima tappa, conservando il vantaggio che aveva al termine della dura giornata di ieri sulle Alpi: sei punti nei confronti dell’austriaco Felix Gall e sette lunghezze sul danese Jonas Vingegaard.

Domani sono in palio cinque punti, che verosimilmente verranno snobbati dai tre contendenti, e dunque tutto sarà rinviato alla frazione di sabato in montagna: tre GPM di seconda categoria, un GPM di terza e due GPM di prima categoria risulteranno determinanti per l’assegnazione della casacca bianca con pallini rossi. Di seguito la classifica del miglior scalatore (maglia a pois) al Tour de France 2023.

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1 1 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 88

2 2 – GALL Felix AG2R Citroën Team 82

3 3 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 81

4 4 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

5 5 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 49

6 7 ▲1 YATES Simon Team Jayco AlUla 40

7 8 ▲1 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 38

8 9 ▲1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 31

9 10 ▲1 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30

10 11 ▲1 WOODS Michael Israel – Premier Tech 28

Foto: Lapresse