Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Tutti contro Philipsen sui Campi Elisi

Il Tour de France 2023, dopo tre settimane di spettacolo, battaglie, emozioni e colpo di scena, volge al termine. La tradizionale tappa di chiusura con arrivo sugli Champs Élysées, nella capitale Parigi, ci dà l’occasione per fornirvi l’ultimo borsino di questa edizione. Andiamo dunque ad analizzare percorso e favoriti.

Si parte da Saint-Quentin-en-Yvelines, sede del Velodromo che ospiterà le gare di ciclismo su pista delle Olimpiadi del prossimo anno. Dopo l’ultimo GPM di questa edizione, la semplice Côte du Pavé des Gardes (1.3 km al 5.9%) si arriverà nella capitale: 10 chilometri intorno alle meraviglie parigine e poi ingresso nel circuito finale di 6,8 km da ripetere otto volte.

In tanti proveranno ad anticipare il gruppo, ma alla fine lo scenario più probabile è ovviamente quello di una volata a velocità folli sull’ultimo, prestigiosissimo traguardo. Il grande favorito non può che essere Jasper Philipsen, vincitore lo scorso anno sui Campi Elisi e dominatore sin qui degli sprint. Il belga va alla caccia di un pokerissimo riuscito solo a Mark Cavendish e Marcel Kittel nel nuovo millennio.

Finora i rivali del belga hanno sempre dovuto arrendersi, ma saranno in tanti a volersi giocare le proprie chance in quest’ultima occasione, a partire da Dylan Groenewegen, vincitore a Parigi nel 2017. In un ventaglio di sprinters ridotto dai tanti ritiri, spiccano i nomi di Cees Bol e Jordi Meeus, spesso piazzati negli ultimi sprint.

Ci proverà anche Mads Pedersen, autore di un Tour brillante per sé e per la squadra, così come Christophe Laporte, che potrebbe gettarsi nella mischia dopo i festeggiamenti per il successo di Vingegaard. Alexander Kristoff ha già vinto sui Campi Elisi e vorrà riprovarci, da tenere d’occhio anche Bryan Coquard, Sam Welsford, Biniam Girmay e Luca Mozzato. Menzioniamo infine anche Peter Sagan, evidentemente lontano dai fasti migliori, ma che potrebbe volersi regalare un’ultima volta indimenticabile sulle strade del Tour.

BORSINO FAVORITI VENTUNESIMA TAPPA CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2023

***** Jasper Philipsen

**** Dylan Groenewegen

*** Mads Pedersen, Cees Bol

** Alexander Kristoff, Jordi Meeus, Bryan Coquard

* Christophe Laporte, Biniam Girmay, Peter Sagan, Luca Mozzato, Sam Welsford

