Perché Carlos Rodriguez è stato penalizzato al Tour de France: cosa è successo e cosa ha fatto

Oltre il danno, la beffa. Quella di ieri è stata una giornata davvero da dimenticare per Carlos Rodriguez. Il leader della Ineos-Grenadiers è stato coinvolto nelle prime fasi della ventesima frazione del Tour de France 2023 in una caduta davvero brutta, riportando un taglio abbastanza profondo al sopracciglio.

Con il sangue che gli colava dalla ferita, lo spagnolo ha usufruito un po’ troppo della scia delle ammiraglie, venendo penalizzato dai giudici della Grande Boucle. Per lui dunque una penalizzazione di venti secondi da scontare in classifica generale.

Un malus che, almeno, non influenza troppo la sua posizione in classifica. Negli ultimi chilometri di ieri a Le Markstein era apparso in difficoltà, perdendo contatto dai migliori e chiudendo dodicesimo a 52”. Un ritardo che ha costretto Rodriguez al quinto posto della classifica generale, alle spalle di Simon Yates; l’ulteriore penalità lo fa sprofondare a 13’17” dalla maglia gialla di Jonas Vingegaard, con soli 10” di vantaggio su Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

“Sono stato sfortunato – ha detto Rodriguez parlando dell’incidente in cui è incappato – la ruota è esplosa in discesa e non ho potuto fare nulla. I miei compagni mi sono rimasti vicini, ho dato quello che potevo ma non è bastato. Omar Fraile e Tom Pidcock hanno fatto un gran lavoro per me nel finale. Torneremo e ci riproveremo l’anno prossimo“.

Un episodio che non intacca la bontà della Grande Boucle di Rodriguez, che chiude la sua prima Grande Boucle al quinto posto (salvo cataclismi nella passerella verso gli Champs Elysèes) dopo la settima piazza all’ultima Vuelta a España. La vittoria di carattere a Morzine è stata la coronazione di un ventiduenne che, volente o nolente, sarà tra i protagonisti assoluti dei prossimi Grandi Giri.

Foto: Lapresse