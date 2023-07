LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: passerella conclusiva sui Campi Elisi a Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

LA CLASSIFICA DEI GPM

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima e ultima frazione del Tour de France 2023. Oggi è il giorno della passerella finale: i corridori partiranno da Saint-Quentin-En-Yvelines alle ore 16:30 e arriveranno, dopo 115,1 km, sul traguardo posto sugli Champs-Elysees di Parigi. Ormai tutto è stato deciso, con il trionfo di Jonas Vingegaard in classifica generale (secondo Tadej Pogacar e terzo Adam Yates) e i rispettivi successi di Giulio Ciccone, Jasper Philipsen e Pogacar nelle graduatorie degli scalatori, a punti e dei giovani, e quindi nella giornata odierna ci sarà in palio “soltanto” la prestigiosa vittoria di tappa.

La prima parte di percorso sarà caratterizzata da alcuni saliscendi che accompagneranno i corridori ai piedi dell’unica vera salita di giornata, la Côte du Pavé des Gardes (1.3 km al 5.9% di pendenza media). Si scollinerà su questa asperità quando mancheranno ancora 72 km al traguardo e poi si entrerà nel facile circuito finale che andrà ripetuto per ben nove volte.

Si arriverà probabilmente in volata e il favorito odierno è dunque senza dubbio Jasper Philipsen. Dopo i quattro successi di tappa conquistati nel corso di questa 110ma edizione della Grande Boucle, il corridore dell’Alpecin-Deceuninck cercherà oggi di chiudere in bellezza con il quinto sigillo.

Vincere ancora non sarà però affatto semplice per il belga classe 1998, perché, nonostante si siano ritirati diversi velocisti, la concorrenza sarà agguerrita. A preoccupare maggiormente Philipsen ci saranno il danese Mads Pedersen (Lidl – Trek) e l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), ma attenzione anche al francese Bryan Coquard (Cofidis), al belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe) e al rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty). In casa Italia potrebbero invece provarci Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della ventunesima e ultima tappa del Tour de France 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 16.15: vi aspettiamo!

Foto: LaPresse