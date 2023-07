Sport in tv oggi (giovedì 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 6 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Tappa imperdibile al Tour de France e tante partite a Wimbledon assolutamente da non perdere, senza dimenticarsi della frazione del Giro d’Italia femminile. L’Italia affronterà il Canada nella Nations League di volley maschile, mentre gli azzurri incroceranno il Portogallo agli Europei Under 19.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 6 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 6 luglio

07.00 SURF – World Games (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Made in HimmerLand, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 CANOA (Mondiali juniores/under 23) – Batterie (diretta streaming su Recast)

09.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Canada (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

11.40 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, settima tappa: Albenga-Alassio (diretta tv su RaiSport HD dalle ore 12.45; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 13.00)

12.00 TENNIS – Wimbledon, primo e secondo turno (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251-256, Sky Sport 4K dalle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini–Sonego (secondo match sul Campo 12, dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30), Musetti-Munar (ore 12.00 sul Campo 14), Arnaldi-Carballes Baena (secondo match sul Campo 4, dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30), Cecchinato-Jarry (secondo match sul Campo 5, dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30), Cocciaretto-Masarova (terzo match sul Campo 10, dalle ore 12.00).



13.00 VOLLEY (Nations League) – Cina-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.00 GOLF FEMMINILE – US Women’s Open, primo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

13.25 CICLISMO – Tour de France, sesta tappa: Tarbes-Cauterets Cambasque (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

14.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

18.00 CALCIO (Europei Under 19, fase a gironi) – Italia-Portogallo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Uefa Tv)

18.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

18.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Europei Under 19, fase a gironi) – Polonia-Malta (diretta streaming su Uefa Tv)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Argentina-Germania (diretta streaming su Volleyball World Tv)

Foto: Lapresse