F1, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 7 luglio

Dopo un discusso e pieno di penalizzazioni GP d’Austria, è tempo di voltare pagina e passare al Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula 1 2023. Il mese di luglio prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la gara inglese e un weekend di riposo, ci saranno i Gran Premi di Ungheria e Belgio prima della pausa di luglio.

Gran Premio che si svolgerà sul tracciato di Silverstone per una delle gare più affascinanti e storiche del calendario della Formula 1. La pista del Northamptonshire come sempre regalerà emozioni e colpi di scena, con un lay-out che permette di battagliare tra i piloti e di spingere al massimo le vetture.

Un anno fa assistemmo al primo successo in carriera di Carlos Sainz al termine di una gara nella quale accadde di tutto, con Max Verstappen rallentato da problemi alla sua Red Bull. Sainz che proverà a dare continuità insieme a Leclerc ai progressi messi a referto a Spielberg, laddove si è vista una Ferrari seconda forza dietro solo all’inarrivabile Red Bull.

Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse