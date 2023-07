LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, Van Vleuten cerca il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per quanto riguarda il ciclismo femminile, dell’intera estate.

La frazione di oggi si disputerà interamente nella provincia di Imperia, in Liguria: si parte da Albenga, sul mare, per poi addentrarsi nell’entroterra ligure. Dopo un primo tratto prevalentemente pianeggiante, le atlete dovranno affrontare la prima delle quattro salite di giornata, il Passo del Ginestro (12.3 km al 4.4%), cui sussegue un altro piccolo strappo per poi scendere a valle. A circa metà del percorso è presente la scalata de Il Vigneto (4.8 km al 6.5%), al cui termine inizia un tratto in falsopiano. Gli ultimi 20 km saranno i più concitati dell’intera giornata: saranno ben due le salite nel finale, Cima Paravenna (6.5 km al 6%) e Santuario Madonna della Guardia (2.6 km al 7.2%), situato nel comune di Alassio, sulla cui vetta è posta la linea del traguardo.

Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) è lanciata verso il quarto trionfo nel Giro Donne: l’esperta neerlandese ha infatti un vantaggio di 3’03” su Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) e 3’39” su Juliette Labous (Team DSM). La 40enne di Vleuten è in condizioni strepitose: il passo mostrato in questi giorni è impari in confronto a quello delle rivali, ad eccezione della sfortunata Elisa Longo Borghini, ritiratasi ieri mattina dopo il volo tremendo nel finale della quinta tappa. Lotta per il podio che, invece, è ancora nel vivo: sono infatti cinque le atlete racchiuse in meno di un minuto, tra cui le due azzurre Gaia Realini (Lidl-Trek) e Erica Magnaldi (UAE Team ADQ).

La tappa, il cui via è programmato per le 11:40, sarà visibile su Discovery+, RaiPlay e RaiSport+HD a partire dalle ore 12.45.

