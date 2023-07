LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 7-6 1-1, Wimbledon 2023 in DIRETTA: sorpasso del romano, ma match di nuovo interrotto! Ora due partite in un giorno?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A WIMBLEDON

Per oggi si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. A questo punto non ci rimane che darvi di nuovo l’appuntamento a domani per la seconda prosecuzione del derby tricolore (con possibili annessi rischi, ma questi li vedremo appena uscirà l’ordine di gioco completo di domani, per quanto la “chance” di due match in un giorno sia particolarmente difficile da vedere: Coppejans e de Minaur sono al momento al terzo set e in situazione di un parziale pari, e il vincente di quel match affronta il vincente di questo; ecco perché è difficile che si giochino due match in un giorno domani, salvo decisioni contrarie e situazioni che abbiamo sovente visto essere decise da, appunto, decisioni quantomeno particolari in questi giorni).

Ribadiamo dunque il punteggio al momento della sospensione: 6-7(5) 6-3 7-6(7) 1-1 per Berrettini, 15 pari servizio Berrettini.

Stavolta è la superficie scivolosa a consigliare cautela, a maggior ragione nel caso di Berrettini che non ha nessuna voglia di farsi male di nuovo dopo quello che gli è successo in più occasioni.

ALTRA SOSPENSIONE. Per la seconda volta il derby italiano finisce sospeso.

E adesso scende in campo anche il supervisor.

15-15 Dritto vincente di Berrettini, ma Sonego scivola ancora mentre parte per andare a prenderlo. Matteo si sincera delle condizioni di Lorenzo (che è comunque seduto con espressione serafica).

0-15 Perde la misura del dritto Berrettini.

1-1 Tiene facilmente Sonego.

40-0 Settimo ace di Sonego.

30-0 Servizio e dritto di Sonego.

15-0 Se ne va il rovescio in back di Berrettini.

1-0 Berrettini, seconda che pesa del romano.

40-15 Niente perfect game, Sonego con il dritto entra sulla seconda di Berrettini.

40-0 Ace numero 14 di Berrettini.

30-0 Ace numero 13 di Berrettini e si alza la nuvoletta.

15-0 Parte con un ace Berrettini.

Torna in campo Sonego. Potenzialmente c’è spazio ancora per un set, con circa 45 minuti-un’ora di luce.

Intanto Jannik Sinner ha vinto il secondo set su Diego Schwartzman, gioco fermo sul No. 1 Court perché si sta chiudendo (saggiamente) il tetto.

Sonego va negli spogliatoi temporaneamente dopo che entrambi hanno discusso circa l’erba con il giudice di sedia.

9-7 SET BERRETTINI: anche Sonego adesso si lamenta per le scivolate, lungo il suo dritto e poi parla con l’angolo per diversi secondi prima di tornare alla sedia. Sta di fatto che il romano ora ha ribaltato la situazione.

8-7 SET POINT BERRETTINI: ottima prima e poi palla corta nella discesa a rete, Sonego c’arriva, ma non può nulla.

7-7 Prima esterna e dritto lungolinea di Berrettini.

6-7 SET POINT SONEGO: manovra il torinese e trova l’errore di dritto di Berrettini.

6-6 Ace al centro di Sonego, si ricambia campo.

6-5 SET POINT BERRETTINI: servizio, dritto e chiusura a rete per il romano.

5-5 Brutto errore di dritto di Berrettini a seguire la seconda.

5-4 Berrettini, prima al corpo di Sonego. Il romano ha ora due chance per andare in vantaggio.

5-3 Berrettini, doppio fallo di Sonego, è il suo terzo.

4-3 Berrettini, prima e dritto.

3-3 Prima e dritto di Berrettini, si cambia campo.

2-3 Sonego, scivola Berrettini nel tentativo di recupero, ma si rialza subito e poi discute con il giudice di sedia a causa dell’umidità dell’erba.

2-2 Sonego trova un’ottima spinta con il dritto.

2-1 Berrettini, ace esterno ed è l’11° del romano.

1-1 Anche per Berrettini prima esterna.

0-1 Sonego, prima esterna vincente.

6-6 Prima esterna e tie-break di nuovo.

Vantaggio Berrettini, appena lungo il dritto di Sonego che cercava di girare lo scambio.

40-40 Sonego inchioda nell’angolo destro Berrettini, e siamo al primo game ai vantaggi dalla ripresa del match.

40-30 Arriva la prima che porta Berrettini vicino al tie-break.

30-30 Ottima prima di Berrettini.

15-30 Sonego mette in difficoltà Berrettini in risposta, rovescio in rete.

15-15 Ottima prima e poi smash non problematico di Berrettini.

0-15 Sonego si prende il primo punto.

5-6 Sonego, si assicura quantomeno il tie-break il torinese.

40-0 Esce il rovescio di Berrettini, in larghezza.

30-0 Si alza la proverbiale nuvoletta per Sonego, non trova la risposta di rovescio Berrettini.

15-0 Comincia bene al servizio Sonego.

5-5 Tranquillo turno di battuta per Berrettini.

40-0 Va bene a Berrettini, palla corta sul lato di Sonego, il cui lob è però lungo.

30-0 Dritto in rete di Sonego.

15-0 Buona prima di Berrettini.

Aggiornamenti dagli altri campi: Sinner ha vinto il primo set su Schwartzman per 7-5, Arnaldi è 7-6 2-3 con Carballes Baena (ma aveva un break di vantaggio nel secondo set), mentre Jasmine Paolini è stata spostata sul Centre Court con Petra Kvitova. Cecchinato-Jarry non è ancora dato capire se si giocherà e dove.

4-5 Sonego, si scusa il torinese perché dopo il servizio trova un dritto a gittata stranissima che ricade molto corto nel campo di Berrettini.

40-15 Comanda ancora con il dritto Sonego, Berrettini mette il suo (in recupero) in rete.

30-15 Rovescio in rete di Sonego a seguire il servizio.

30-0 Prima vincente esterna di Sonego.

15-0 Comanda con servizio e dritto Sonego.

4-4 Berrettini pesca la combinazione prima-dritto.

40-30 Servizio e dritto di Berrettini.

30-30 Anche Berrettini entra nella versione d’autore, con un dritto lungolinea dei suoi.

15-30 Nono ace di Berrettini.

0-30 Scambio d’autore di Sonego, che con la risposta di dritto prende il comando e sempre con il dritto va a prendersi il punto.

0-15 Inizia con il rovescio in rete Berrettini.

3-4 Sonego, continuano ad andare via veloci i turni di servizio.

40-15 Sonego prende la rete, esce il dritto in corsa di Berrettini.

30-15 Prima centrale e profonda di Sonego.

15-15 Recupero notevole di Berrettini a rete su una palla difficile, ma l’errore brutto è di Sonego che non sa cosa fare e mette in rete il rovescio.

15-0 Dritto in corsa sul nastro di Berrettini.

3-3 Ottavo ace di Berrettini.

40-30 Smash di Sonego vincente.

40-15 Lungo il dritto di Berrettini.

40-0 Gran dritto di Berrettini in lungolinea.

30-0 Sbaglia il dritto Sonego.

15-0 Spettacolare la maniera di Berrettini di togliersi dal corpo la volée che si è trovato a dover giocare sul recupero di Sonego.

2-3 Sonego, Berrettini cerca il rovescio in back per venire a rete, ma gli esce.

40-0 Prima vincente di Sonego, profonda.

30-0 Berrettini gira lo scambio con il dritto, ma si trova una palla bassa vicino alla rete e in posizione anche scomoda; la volée gli finisce in rete.

15-0 Prima centrale vincente di Sonego.

2-2 E chiude agilmente il game Berrettini.

40-0 Prima e smash di Berrettini.

30-0 Palla corta di Sonego, Berrettini ci arriva, ma il torinese si ritrova senza tempo e sbaglia la controsmorzata a campo aperto.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

1-2 Sonego, prima vincente esterna. Intanto Arnaldi vince il primo set al tie-break, 7-0, contro Carballes Baena.

40-0 Sonego prende campo con il dritto sulla diagonale sinistra e va a prendersi il punto.

30-0 Prima in fotocopia di Sonego.

15-0 Prima esterna vincente di Sonego.

1-1 Prima e palla corta di Berrettini con il dritto.

40-15 Berrettini ha deciso di non far giocare Sonego in questo game.

30-15 Prima esterna di Berrettini che è vincente.

15-15 Stavolta Berrettini col dritto comanda.

0-15 Dritto in rete di Berrettini dopo il servizio.

0-1 Sonego: che numero del torinese! Una cosa a metà tra una palla corta e un dritto normale che diventa imprendibile!

40-15 Volée bassa che Sonego ben controlla.

30-15 Palla corta un po’ troppo corta di Sonego.

30-0 Ancora una bella prima di Sonego.

15-0 Prima vincente di Sonego per iniziare il terzo set.

6-3 SET BERRETTINI: ancora un dritto poderoso, sono undici i punti consecutivi che lo portano a pareggiare i conti.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI: arriva il sesto ace.

30-0 Prima e dritto di Berrettini.

15-0 Prima di Berrettini che Sonego non tiene in campo.

5-3 BREAK BERRETTINI: splendido dritto del romano che di forza va a prendersi la chance di servire per il set.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: doppio fallo di Sonego.

0-30 Stavolta non funziona la discesa a rete di Sonego, che viene passato in corsa da Berrettini ancora di rovescio.

0-15 Bel punto di Berrettini con il rovescio vicino all’incrocio delle righe dal centro.

4-3 Berrettini, si tira fuori dai guai con il servizio il romano.

40-30 Ace di Berrettini, tra ieri e oggi è il quinto.

30-30 Fuori di metri il dritto di Berrettini dopo un altro scambio tatticamente interessante.

30-15 Gran scambio questo! Berrettini costretto a venire a rete la difende benissimo girandosi e trovando un dropshot imprendibile spalle al nastro.

15-15 Dritto largo di Berrettini dopo il servizio.

15-0 Buona prima profonda di Berrettini.

3-3 Sonego prende la rete, facile volée e turno di servizio tenuto.

40-15 Perde totalmente il dritto Berrettini.

30-15 Il dritto consente a Sonego di comandare lo scambio, recupero in rete di Berrettini.

15-15 Doppio fallo di Sonego.

15-0 Buona prima di Sonego che Berrettini non tiene in campo con il dritto incrociato.

3-2 Berrettini, nessun problema per il finalista del 2021.

40-15 Dritto a seguire il servizio di Berrettini in versione marchio di fabbrica.

30-15 Seconda al corpo e dritto verso sinistra per Berrettini, Sonego non trova il recupero.

15-15 Largo il dritto di Berrettini a seguire il servizio.

15-0 Esce la risposta di Sonego sulla seconda di Berrettini.

2-2 Ace di Sonego per chiudere il game.

40-15 Rovescio largo di Berrettini che non ha trovato l’impatto.

30-15 Serve bene esterno Sonego.

15-15 Dritto in avanzamento largo di Sonego.

15-0 Scambio di media lunghezza che si chiude con il back di rovescio in rete di Berrettini.

2-1 Berrettini, dritto largo di Sonego.

40-30 Prima esterna e dritto in avanzamento verso la rete di Berrettini.

30-30 Seconda carica di Berrettini, che si apre la strada per il dritto vincente.

15-30 Esagera con il dritto in lunghezza Sonego.

0-30 Gran dritto vincente di Sonego che piazza il vincente lungolinea dopo uno scambio giocato sul rovescio (back del torinese, piatto di Berrettini).

0-15 Dritto lungo di Berrettini dopo il servizio.

1-1 Sonego trova la palla corta di dritto vincente a seguire il servizio.

40-15 Prima esterna di Sonego che Berrettini non controlla.

30-15 Se ne va in corridoio il dritto di Sonego dopo il servizio.

30-0 Buona prima di Sonego.

15-0 Prende la rete Sonego, non trova il passante di dritto Berrettini.

1-0 Berrettini, sbaglia la risposta di rovescio Sonego mettendola in corridoio.

40-15 Berrettini comanda con il dritto e poi chiude a rete con la volée che si toglie sostanzialmente dal corpo.

30-15 Gran risposta di dritto di Sonego e gran recupero spalle alla rete di Berrettini, che però mette il rovescio sotto il nastro.

30-0 Subito una smorzata a seguire il servizio di Berrettini che Sonego non rialza.

19:37 Si ricomincia! Al servizio Berrettini sul 15-0, è Sonego avanti dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-5.

19:35 Ultime fasi di riscaldamento per i due sul Court 12.

19:32 Sono rientrati Berrettini e Sonego, in corso il palleggio di riscaldamento.

19:29 Va ribadito come l’attuale situazione sia al limite dell’assurdo, e ricordi molto quello che accadeva negli Anni ’90 con le sospensioni infinite. Solo che, al tempo, non c’erano i tetti e non c’era nemmeno un problema di generate disuguaglianze tra gente che è già al terzo turno e altra che rischia di non giocare o finire il primo.

19:26 Ricordiamo il punteggio al momento della sospensione: 6-7(5) Sonego, 15-0 Berrettini. I due avranno, nella sostanza, poco meno di due ore e mezza utili per concludere l’incontro, qualora riuscissero a beffare l’oscurità.

19:23 Denis Shapovalov ha appena chiuso per 5-7 6-4 6-2 6-2 su Radu Albot. Manca dunque poco alla ripresa del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

18:45 Anche il terzo set è di Shapovalov, 2 set a 1 per il canadese su Albot, ma la strada qui sembra ormai tracciata. Berrettini e Sonego in campo subito dopo.

18:12 Shapovalov recupera il set di svantaggio contro Albot, 5-7 6-4 la situazione sul Court 12. Ci vorrà dunque ancora un po’ per il rientro in campo di Berrettini e Sonego.

17:32 Finito il primo match sul Court 12, con la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 13 del seeding, che s’impone in rimonta sulla kazaka Yulia Putintseva per 3-6 6-0 6-4. Tra poco ci sarà la prosecuzione del match tra il moldavo Radu Albot e il canadese Denis Shapovalov, con il primo avanti per 7-5 2-2. I due sono fermi sostanzialmente da lunedì. Al termine del loro confronto la prosecuzione tra Berrettini e Sonego.

15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi.

15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni…

14.42 Dalle 14.45 si scoprono tutti i campi e si spera di non avere altre interruzioni.

14.20 Situazione complicata a Londra, ricomincia a piovere…

13.18 L’ultimo aggiornamento che arriva da Londra è che si stiano togliendo i teloni e quindi la pioggia abbia concesso una tregua. Berrettini e Sonego disputeranno il terzo match sul campo n.12.

13.00 Buongiorno e bentrovati, il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, conclusa ieri sullo score di 7-6 (5) per il piemontese a causa della pioggia, slitta anche oggi in quanto la perturbazione ha costretto l’organizzazione a posticipare tutti gli incontri, sui campi privi di copertura, alle 13.30 italiane. Berrettini e Sonego disputeranno il terzo match sul campo n.12.

21.09 Il match tra Berrettini e Sonego sarà il 3° domani (mercoledì 5 luglio) sul campo 12 dalle ore 12.00. In precedenza giocheranno Haddad Maia-Putintseva e Albot-Shapovalov.

18.40 Arriva adesso la comunicazione che il match è rimandato a domani.

18.20 Nuova comunicazione, non si gioca fino alle 18.45.

18.00 Pioggia che continua a non dare tregua, nuovo orario di “ripresa” 18.30, chiaramente se smetterà di piovere.

17.55 Come non detto! Niente da fare e altra copertura. Si fa sempre più difficile per gli organizzatori.

17.45 Ci siamo! Campo 12 che è appena stato scoperto.

17.35 Sembra muoversi qualcosa sui campi, su alcuni campi tra cui il 12 è stata sgonfiata la tenda canadese.

17.20 Nuova comunicazione. Non si gioca prima delle 18.00.

16.50 Nuova comunicazione. Non si gioca prima delle 17.30.

16.00 Nuova comunicazione. Non si gioca prima delle 16.30.

15.00 Nuova comunicazione. Non si gioca prima delle 15.45.

14.35 Potrebbe esserci una schiarita, almeno così riporta Radio Wimbledon, tra le ore 15 e le ore 18.

14.05 Non si giocherà prima delle 15.00, nuova comunicazione ufficiale.

13.50 Tende canadesi, simbolo di Wimbledon al pari delle fragole con panna, tirate su. C’è da scommettere che ne avremo per molto tempo viste le previsioni.

13.30 Gli addetti ai campi dell’All England Club sembrano essere pronti a togliere il “telone” dal campo 12. La pioggia ormai da qualche minuto è cessata.

13.15 Vi terremo aggiornati, sicuramente le possibilità di schiarita nelle prossime ore non sono alte. Vedremo come evolverà la situazione.

Piove! Gioco interrotto di nuovo, stavolta si copre il campo.

15-0 Servizio e dritto Matteo.

Berrettini-Sonego 6-7 (5)! Primo set durato 1 ora precisa che ha visto non giocarsi i primi 8 giochi al servizio, con una striscia incredibile di 33 punti vinti dal giocatore al servizio su altrettanti disputati. Nella seconda metà del set invece prima Berrettini sul 5-5, poi Sonego nel gioco dopo hanno avuto chance di chiudere anzitempo il parziale. Vedremo che piega prenderà questo secondo parziale. Match gradevolissimo fino adesso.

6-5 Sonego. Splendido dritto vincente su palla bassissima.

5-5 Gran prima e smash a chiudere!

5-4 Sonego. Lungolinea di rovescio che esce del torinese.

5-3 Sonego. Errore di rovescio cercando il lungolinea.

4-3 Sonego. Stecca il dritto Berrettini che perde così con gli interessi il mini-break.

3-3 Grave gratuito di dritto del romano.

3-2 Berrettini. Errore di rovescio.

3-1 Berrettini. Violento il dritto del romano, fuori il recupero del torinese.

2-1 Berrettini. Ace (4).

1-1 Sul nastro la risposta di Sonego col dritto.

1-0 Sonego. Prima vincente.

6-6 Servizio e dritto.

40-30 Vince il punto in difesa Berrettini! Ottimo segnale!

30-30 Scende a rete dietro al back Berrettini ma Sonego mette in rete il passante di dritto.

15-30 Rovescio in rete di Berrettini.

15-15 Appena lungo il rovescio di Sonego in risposta.

0-15 Brutto errore di dritto di Matteo.

6-5 Servizio e chiusura.

A-40 Prima vincente.

40-40 Grave errore col dritto in avanzamento di Matteo.

40-A Gran rovescio lungolinea di Berrettini.

40-40 Ace (4).

30-40 Scappa il dritto a Sonego, gratuito e prima palla break del match!

30-30 Splenndido dritto di Sonego inside in a togliersela dalla pancia.

15-30 Che smorzata di Berrettini col rovescio.

15-15 Ace (3).

0-15 Gran risposta di Berrettini nei piedi di Sonego.

5-5 Gran passante incrociato di rovescio e 5-5.

40-30 Errore gratuito di dritto Berrettini in avanzamento.

40-15 In rete la risposta di dritto di Sonego.

30-15 Ace (3).

15-15 Prima vincente.

0-15 Errore di dritto in uscita dal servizio di Metteo.

Si riparte!

Arriva la pioggia. Gioco interrotto.

5-4 Ace (3).

A-40 Aggressivo Sonego che copre bene la rete.

40-40 Errore di Sonego col rovescio e prima parità del match.

40-30 Bella palla corta di rovescio di Berrettini.

40-15 Bell’attacco di Sonego col back di rovescio e buona volèe.

30-15 Ace (2).

15-15 Splendido back di Berrettini che poi sfonda col contropiede.

15-0 Attacca Sonego col dritto e chiude con lo smash.

4-4 Risposta di dritto in rete di Sonego.

40-0 Scambio di 6 colpi vinto da Berrettini con un dritto pesantissimo.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Ace (2).

4-3 Prima vincente. Siamo a 28 su 28 punti vinti al servizio.

40-0 Sul nastro la risposta di dritto di Berrettini.

30-0 Prima vincente.

15-0 Manovra bene col dritto Sonego.

3-3 Prima vincente e sesto game a zero.

40-0 Stop volley vincente di rovescio.

30-0 Seconda spinta al corpo da il punto.

15-0 Prima vincente.

3-2 Quinto game a zero su cinque disputati.

40-0 Dritto in rete di Matteo.

30-0 Smash non facile messo in campo da Sonego, recupero di Berrettini lungo.

15-0 Prima al centro.

2-2 Ancora un turno a zero.

40-0 Lungo il lob di Sonego.

30-0 Regalo di Sonego che colpisce un recupero che sarebbe finito lungo e manda in rete.

15-0 Ace. Primo anche per Berrettini.

2-1 Chiude a rete Sonego. Nessun punto per chi risponde fin’ora.

40-0 Altra prima vincente.

30-0 Prima vincente.

15-0 Ace sporco esterno.

1-1 Buonissimo primo turno di servizio del romano.

40-0 Splendido back lungolinea.

30-0 Gran seconda di Berrettini che porta il punto al romano.

15-0 Servizio e dritto Matteo!

1-0 Smorzata di dritto per Sonego che parte bene.

40-0 Altra prima solida al corpo, non si scambia.

30-0 Servizio vincente.

15-0 Ace.

Inizia il match. Lorenzo Sonego al servizio.

12.05 I giocatori stanno provando i servizi, manca una manciata di secondo all’inizio.

12.03 Iniziato il palleggio di riscaldamento. Berrettini ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

12.00 Ci siamo! Sembra che il meteo per ora abbia pietà. Giocatori appena scesi in campo!

11.55 Matteo che è alla quinta partecipazione ai Championships, le stesse di Sonego, che come miglior risultato vanta gli ottavi di finale del 2021 quando perse da Roger Federer in 3 set. La finale dello stesso anno rappresenta ovviamente il miglior risultato di un italiano a Wimbledon e di un italiano.

11.50 -10 all’inizio, le previsioni sono pessime, vedremo se si riuscirà a giocare.

11.45 Il favorito, in virtù dell’ultimo precedente vinto per 6-1 6-2 a Stoccarda, è sicuramente Lorenzo Sonego. La partita però è apertissima, speriamo di vedere sprazzi di vero Berrettini!

11.35 Ci siamo dunque, pioggia permettendo tra 25 minuti Berrettini e Sonego faranno il loro ingresso in campo!

11.15 Meno di un ora all’inizio della seconda giornata di Wimbledon 2023!

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la seconda giornata dei Champioships 2023! Quest’oggi gli occhi di tutti gli appassionati italiani e non solo saranno sul derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Qui seguiremo il match con la Diretta Live per non perdersi neanche un singolo punto.

La prima giornata, andata parzialmente in archivio causa pioggia, ha regalato una doppia soddisfazione ai colori italiani nel torneo maschile. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno infatti avuto la meglio rispettivamente di J-M Cerundolo e J-P Varillas in 3 parziali. Quest’oggi il derby azzurro tra il romano e il torinese ci consegnerà un’altro italiano al secondo turno, parte alta di tabellone che con buone probabilità andrà a “cozzare” con l’australiano Alex De Minaur, opposto al qualificato belga Kimmer Coppejans. Non fortunati dunque i due azzurri, in primis ad affrontarsi al primo turno e poi a essere capitati nel terzo turno presidiato da De Minaur e Zverev.

Detto questo i due arrivano a questo appuntamento in momenti diversi della stagione e della carriera. Matteo non sappiamo in che condizione sia, sicuramente la strada sarà lunga per ritrovarlo ai suoi livelli, che sono quelli dai quarti Slam in poi e vedremo se quest’oggi dimostrerà di aver compiuto passi in avanti in tal senso. Lorenzo ha giocato una stagione sull’erba sin qui appena sufficiente, vincendo una partita a Stoccarda proprio contro un Berrettini oggettivamente impresentabile, una a Halle (Atp 500) contro Karatsev e perdendo da Sinner e infine la bruttissima partita a Eastbourne contro Zhang dopo aver sprecato una marea di occasioni tra le quali un vantaggio di 5-2 nel primo set.

La partita prenderà il via alle ore 12.00 e altresì sul campo 12, pioggia permettendo, anche se in tarda mattinata londinese il meteo sembra essere clemente. OA Sport vi augura buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro!

Foto: LaPresse