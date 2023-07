LIVE Musetti-Munar, Wimbledon 2023 in DIRETTA: sfida italo-spagnola per il 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, valevole come 2° turno del tabellone principale di Wimbledon 2023. Dopo un debutto abbastanza agevole contro il peruviano Varillas, l’azzurro parte con i favori del pronostico anche oggi per provare a staccare il pass per i sedicesimi di finale.

Il numero 16 del ranking mondiale sta prendendo confidenza progressivamente sui campi in erba ed è sicuramente migliorato rispetto alle sue prime apparizioni ai Championships, ma dovrà comunque fare attenzione a non sottovalutare l’avversario odierno. Lo spagnolo, n.109 ATP, ha infatti sconfitto al primo turno il gigante americano John Isner in quattro set.

Per caratteristiche, il tennista toscano potrebbe avere meno problemi a gestire il gioco di Munar (basato in primis sulla regolarità e sulle accelerazioni da fondo campo) rispetto ad un big server come Isner. L’unico precedente ufficiale a livello ATP tra il carrarino e l’iberico è abbastanza recente e risale agli ottavi del 250 di Santiago, in cui ad imporsi sulla terra rossa fu il 26enne spagnolo con un duplice 6-4.

Il match tra Musetti e Munar è programmato come quinto e ultimo incontro sul campo 18 (in precedenza due partite femminili e due maschili), che in ogni caso non potrà cominciare prima delle ore 17.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse