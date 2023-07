LIVE Italia-Canada, Nations League volley 2023 in DIRETTA: avversaria scorbutica per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima sfida degli azzurri nella Volley Nations League 2023: di fronte a Pasay City nelle Filippine Italia e Canada. Dopo il successo trionfale contro il Brasile, l’Italia ha bisogno di un’altra vittoria per mettere di fatto in cassaforte la qualificazione alla final eight di VNL Gli azzurri non devono sottovalutare il Canada che ha doti tecniche e fisiche in grado di mettere in difficoltà la formazione azzurra: serve concentrazione e continuità che gli azzurri hanno mostrato contro i verde-oro, sconfitti 3-1 martedì mattina.

La sfida odierna nasconde qualche incognita e qualche tranello ma gli azzurri finora sono riusciti ad avere la meglio contro le squadre che hanno qualcosa in meno sulla carta. Fefè De Giorgi difficilmente lascerà spazio alle seconde linee in una partita fondamentale e da vincere a tutti i costi prima di affrontare due top team con la Slovenia, che l’Italia ha battuto in finale agli Europei 2021 e in semifinale ai Mondiali 2022 e la capolista della VNL, il Giappone nella gara conclusiva. Gli azzurri sono piaciuti per capacità di reazione, tecnica, carattere e sagacia tattica contro la nazionale brasiliana e oggi cercheranno di ripetersi. La formazione iniziale non dovrebbe discostarsi troppo da quella schierata contro il Brasile. Gli azzurri finora hanno vinto 6 delle 9 partite disputate, mentre il Canada, reduce dalla sconfitta di ieri con l’Olanda, ha all’attivo solo due vittorie. L’Italia ha già affrontato e battuto il Canada nel torneo di Cavalese, disputato in preparazione della VNL a maggio.

Sono diversi i giocatori canadesi che hanno vestito o vestono tutt’ora le maglie delle squadre di Superlega e all’appello manca uno dei giocatori più attesi, Eric Loeppky, che dopo le stagioni a Ravenna, Padova e Taranto, il prossimo anno indosserà la maglia di Monza. In cabina di regia c’è Luke Herr, che gioca in Grecia nell’AO Milon Neas Smyrnis, mentre il secondo alzatore è Brett James, ex Monza, che ora gioca in Francia, nell’Alterna SPVB Poitiers. L’opposto titolare è Ryan Sclater, giocatore dell’Al Jazira Sport Club negli Emirati Arabi e il suo secondo è Arthur Szwarc che ha chiuso la stagione con la maglia del Monza e sarà in Brianza anche il prossimo anno, una stagione dopo il suo cambio di ruolo da centrale a opposto.

In banda i titolari sono due vecchie conoscenze della Superlega: Nicholas Hoag, ex Milano, Trento e Perugia, e attualmente punto di forza dell’Arkas Spor in Turchia e lo schiacciatore di Monza Stephen Maar, che viene però spesso sostituito da Mathias Elser che gioca in patria nel Trinity Western Spartans. In rosa altri due martelli ricevitori: Samuel Cooper della University of McMaster Marauders e Brodie Hofer che il prossimo anno giocherà in Polonia nella Cerrad Enea Czarni Radom. Al centro giocano due giocatori dalle origini nell’Est europeo, Pearson Eshenko che veste la maglia del Benfica nel campionato portoghese e Denny Demyanenko che gioca in Francia nel Montpellier. Il terzo centrale è l’esperto 33enne Lucas Van Berkel, da tanto in Europa (dove ha vestito anche la maglia di Spoleto) e attualmente in forza al Tourcoing Lille Métropole in Francia. I liberi sono Justin Lui della Stanford University negli States e Landon Currie della University of Alberta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE decima sfida degli azzurri nella Volley Nations League 2023: di fronte a Pasay City nelle Filippine Italia e Canada, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 9.00!

Foto Fivb