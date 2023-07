LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo sui Pirenei con Col d’Aspin e Tourmalet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sesta tappa del Tour de France 2023. In un’edizione che si sta rivelando tra le più spettacolari degli ultimi anni, nonostante siamo solamente alla prima settimana, spazio al primo arrivo in salita: si affronta oggi la Tarbes – Cauterets-Cambasque.

Secondo show sui Pirenei, frazione breve (144,9 chilometri) ma intensissima. Si comincia a salire dopo nemmeno 25 chilometri con la Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%) per sgranchire le gambe, dopo il traguardo volante di Sarrancolin (km 49,2) si comincia subito con il Col d’Aspin, prima categoria da 12 chilometri al 6,5%, una salita abbastanza regolare che dalla metà rimane sempre attorno all’8% con una puntata all’11%.

Discesa e arriva il mitico Tourmalet, dove verrà assegnato anche il Souvenir Jacques Goddet. Sono 17 chilometri al 7,4%, inerpicandosi fino ai 2115 metri di altitudine, in uno dei pochi scavallamenti di quota 2000 metri in questo Tour. Già basterebbe per dare spettacolo, ma dopo una lunga discesa inizia l’ultima salita verso il traguardo di Cauterets-Cambasque, 16 km al 5,4%, con un tratto alquanto duro tra il dodicesimo ed il quattordicesimo chilometro.

Jai Hindley sfoggia la sua Maglia Gialla agguantata ieri, ma c’è già il rischio di perderla, visto che Jonas Vingegaard appare scatenato e pronto a guadagnare ancora su tutti i rivali. Riuscirà Tadej Pogacar a difendersi oggi o perderà ancora secondi dal danese? In casa Italia abbiamo Giulio Ciccone in terza posizione in classifica generale: l’azzurro dopo una giornata in fuga deve correre in difesa e perdere il meno possibile.

Appuntamento alle 13.00 con la nostra diretta live per seguire minuto per minuto la gara.

