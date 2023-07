Sollevamento pesi, Europei Junior & U23: tredici azzurri alla conquista di Budapest. Iscritto anche Massidda

Dodici azzurri alla conquista dell’Europa. Stanno per cominciare in quel di Bucarest (Romania) i Campionati Europei 2023 Junior & Under 23 di sollevamento pesi, evento che precede i Mondiali della massima categoria, in scena a Riad (Arabia Saudita) dal 2 al 17 settembre.

Stando all’elenco definitivo presente sul sito della Federazione Internazionale, la EWF, saranno della partita tre atleti azzurri nella categoria Junior, mentre 9 saranno impegnati nella U23. Nel compartimento Junior in lizza figurano Simone Karol Abati (-96 kg), Ludovica Celine Delia (-55 kg) e Greta De Riso (-59 kg).

In U23 cercheranno invece di fare la voce grossa Federico La Barbera (-55 kg), Sergio Massidda (-61 kg), Andrea Corbu (-67 kg), Lorenzo Tarquini (-81 kg), Fabio Pizzolato (-89 kg), Martina Bomben (-55 kg), Martina Chiacchio (-64 kg) e Genna Romida Toko Kegne (-76 kg).

Ricordiamo che L’effettiva partecipazione dei concorrenti verrà confermata come da tradizione nel meeting di inizio rassegna

