Sollevamento pesi, Simone Karol Abati conquista tre ori nei -96 kg agli Europei Youth!

Si chiude con il botto l’avventura della Nazionale italiana ai Campionati Europei Youth di sollevamento pesi 2023 in corso di svolgimento a Chisinau (in Moldavia). L’unico azzurrino impegnato nell’ultima giornata della manifestazione ha infatti rispettato il pronostico della vigilia, conquistando tre medaglie d’oro e rendendosi protagonista di una prestazione davvero magnifica.

La tripletta di Simone Karol Abati ha consentito alla selezione tricolore di raggiungere quota 22 podi complessivi nella rassegna continentale giovanile (aperta anche agli Under 15), a testimonianza della qualità di questa squadra. Già argento agli ultimi Mondiali Under 17, il talentuoso calabrese si è superato stamattina spazzando via la concorrenza nella categoria fino a 96 kg.

Abati però non si è limitato a vincere ed è andato a caccia di misure importanti, sbriciolando i suoi personali (144 kg di strappo, 173 di slancio, 317 di totale) e stabilendo i nuovi record italiani U17 e Juniores con 150 kg di snatch (alzati al primo tentativo, per poi fallire due volte i 158 kg), 185 kg di clean and jerk per un totale di 335 kg nel concorso generale.

Un miglioramento sbalorditivo, che proietta il nostro portacolori in una nuova dimensione per quanto riguarda la sua categoria anche a livello globale tra i suoi coetanei. Per dare un riferimento, i Mondiali Youth 2023 andati in scena lo scorso marzo in Albania sono stati vinti dal turco Baki Sami Kiymet con 325 kg di totale.

Foto: FIPE