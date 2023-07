Scherma, gli ucraini non vogliono sfidare i russi ai Mondiali: rinuncia nella spada e domani tocca a Kharlan…

Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina sta avendo importanti ripercussioni anche in ambito sportivo. I Mondiali di scherma, incominciati ieri a Milano, vedono la presenza di atleti ucraini e russi (quest’ultimi autorizzati a gareggiare esclusivamente a livello individuale e come neutrali). I sorteggi dei tabelloni hanno previsto un doppio incrocio tra russi e ucraini al primo turno: nella spada maschile Igor Reizlin è stato abbinato con Vadim Anokhin, nella sciabola femminile Olga Kharlan dovrebbe incrociare Anna Smirnova.

Nella mattinata odierna l’ucraino Anokhin non si è presentato in pedana per incrociare Reizlin, confermando l’intenzione della vigilia di non voler fronteggiare atleti russi proprio a causa della guerra che ormai perdura da un anno e mezzo. La Federazione Ucraina di scherma era stato molto chiara nelle scorse settimane, palesando l’intenzione di boicottare qualsiasi competizione che preveda la presenza di atleti russi.

Domani dovrebbe toccare a Olga Kharlan, ovvero una delle favoritissime per la conquista della medaglia d’oro. La sei volte Campionessa del Mondo (quattro a livello individuale e due con la squadra), nonchè quattro volte medagliata alle Olimpiadi, rinuncerà alla possibilità di conquistare il titolo iridato per non sfidare una russa? Il torneo di sciabola femminile è previsto per il 27 luglio.

Foto: Lapresse