Tour de France 2023, Simon Yates: “Volevo vincere la tappa, ma contro quei due c’è poco da fare”

Al termine della tappa numero 20 del Tour de France, l’ultima frazione di salita prima della consueta passerella parigina, Simon Yates è stato in grado di superare Carlos Rodriguez e salire così al quarto posto nella generale. Lo spagnolo non ha potuto giocarsi al meglio le proprie carte perché vittima di una caduta ma il britannico ha attaccato nel finale, chiudendo poi anche la frazione in quarta posizione.

Nel post-tappa il capitano della Jayco AlUla ha parlato ai microfoni di Eurosport: “Oggi volevo provare a giocarmi la tappa ma purtroppo quando attaccano Pogacar e Vingegaard c’è poco da fare. Quindi mi sono concentrato sulla classifica e ho provato a dare il massimo”.

Ancora una volta come nella prima tappa, ha tenuto banco per diversi chilometri il duello tra i due fratelli Yates: “Non sapevo se mi avrebbe dato una mano a chiudere il gap rispetto ai tre di testa per giocarsi la vittoria. Evidentemente poi anche a lui interessava guadagnare su Rodriguez e abbiamo lavorato insieme. Sono certo che ci troveremo a parlare di questo Tour davanti ad una bottiglia di vino”.

Foto: LaPresse