Perché Berrettini e Sonego potrebbero giocare due partite in un giorno a Wimbledon

Sul campo n.12 potremmo assistere a un qualcosa di anomalo per quanto concerne la sfida valida per il primo turno del torneo di Wimbledon. La partita tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, interrotta ieri per pioggia all’inizio del secondo set, non è detto che oggi possa terminare.

La pioggia caduta ieri ha portato alla definitiva interruzione della contesa, poco dopo il successo del piemontese nel primo parziale sul punteggio di 7-6 (5). Oggi, l’organizzazione ha deciso di inserire la continuazione di questa sfida nel programma del campo citato, come terzo match.

Andato in archivio il primo incontro tra la brasiliana Beatriz Haddam Maia contro la kazaka Putintseva, è in corso la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il moldavo Radu Albot, con il nordamericano avanti due set a uno e avanti di un break nel quarto, a precedere il confronto tra i due italiani.

Se Shapovalov riuscisse a concludere la sfida in tempi rapidi, Berrettini e Sonego potrebbero iniziare il loro incontro dalle 20.00 italiane, ma sarà da valutare la mancanza di illuminazione dell’impianto che, per oscurità, porterebbe all’ennesimo rinvio. Parliamo di un campo outdoor.

Foto: LaPresse