Wimbledon 2023: Camila Giorgi esce subito di scena. Brutta sconfitta con la francese Gracheva

Si ferma subito il cammino di Camila Giorgi a Wimbledon 2023. La tennista marchigiana è stata sconfitta dalla francese Varvara Gracheva, numero 41 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.

Una prestazione sicuramente molto deludente quella dell’azzurra, che ha commesso ben ventisette errori non forzati contro gli otto dell’avversaria. Uguale il numero dei vincenti, ventuno per entrambe, con Giorgi che ha purtroppo nel tabellino anche nove doppi falli.

Partenza semplicemente disastrosa del match per l’azzurra. Giorgi subisce il break in apertura e poi perde nuovamente la battuta anche nel terzo gioco. Gracheva non deve neanche fare molto, perchè fa e disfa tutto l’azzurra, che si vede strappare il servizio anche nel quinto gioco. Giorgi accorcia le distanze sul 5-2, ma comunque cede il primo set alla russa per 6-2.

Anche nel secondo set è la francese a partire meglio, trovando il break nel terzo gioco. Giorgi ha due palle del controbreak, ma non riesce a sfruttare. L’azzurra resta in partita annullando ben quattro palle break tra quinto e settimo gioco all’avversaria. Nel decimo game Camila ha la chance di agguantare Gracheva, ma la francese annulla tutte e tre le palle break (da dimenticare un comodo dritto in rete nella terza occasione). La transalpina chiude 6-4 e accede al secondo turno dove affronterà Aryna Sabalenka.

